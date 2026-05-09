“Vamos Huracán”: el mensaje de Lucas Blondel tras eliminar a Boca del Torneo Apertura 2026

El lateral derecho celebró la victoria junto con sus compañeros en los vestuarios de La Bombonera.

El Boca vs. Huracán de los octavos de final del Torneo Apertura 2026 no fue un partido más para Lucas Blondel. El lateral derecho regresó a La Bombonera tras su salida a préstamo por no tener minutos y jugó los 120 minutos en la victoria del Globo por 3 a 2.

Pocos minutos después del pitazo final, que decretó el triunfo del conjunto de Parque Patricios, el jugador se despachó con una historia en su cuenta de Instagram. “Vamos Huracán“, fue el mensaje compartido junto con sus compañeros en una foto grupal.

La publicación fue subida por Juan Bisanz y fue replicada por el marcador de punta, que ahora se desempeña como volante por derecha por decisión de Diego Martínez. El jugador celebró continuar en carrera junto a su equipo, mientras recupera el rodaje que le costó tener en el Xeneize en el último tiempo.

Blondel terminó siendo importante en la victoria de los suyos. Además de haber sido de los pocos que completó los 120′ en el campo de juego, fue quien presionó a Milton Delgado en el gol tempranero de Leonardo Gil para el conjunto visitante.

Hasta cuándo dura el préstamo de Lucas Blondel

A comienzos de este año, Lucas Blondel fue cedido desde Boca a Huracán, con el objetivo de encontrar la continuidad que no tenía con Claudio Ubeda. El préstamos e firmó hasta diciembre de 2026, con cargo y una opción de compra cuyo monto no salió a la luz.

Publicidad

Con la camiseta del Xeneize, el jugador de 29 años disputó 32 partidos de carácter oficial, con un saldo de 4 goles y 1 asistencia. También jugó dos partidos en Reserva, convirtiendo en una oportunidad.

Cuándo juega Huracán por los cuartos de final

Tras eliminar a Boca, Huracán continúa su camino en el Torneo Apertura 2026. La próxima parada será en los cuartos de final, que deberá afrontarlo en condición de visitante el martes 12 de mayo. Su rival saldrá del vencedor de la llave entre Argentinos y Lanús.

En síntesis

Lucas Blondel compartió en Instagram el mensaje “Vamos Huracán” tras eliminar a Boca Juniors.

compartió en Instagram el mensaje tras eliminar a Boca Juniors. La publicación original fue subida por Juan Bisanz y replicada por el lateral derecho.

y replicada por el lateral derecho. El jugador celebró el triunfo con una foto grupal junto a sus compañeros de equipo.