Huevo Acuña apoyó a la Selección Argentina e hizo un pedido: “La última de Leo”

El lateral por izquierda campeón del mundo en Qatar 2022 quedó sorpresivamente afuera de la lista de esta edición, pero así y todo alentó a sus compañeros.

La Selección Argentina está en una nueva final de un Mundial. Tras la conquista en Qatar 2022, los dirigidos por Lionel Scaloni sacaron boleto al partido más esperado de los últimos tres años y medio. El rival será España, que viene de dejar en el camino a Francia en semifinales.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra fue apasionante y no le faltó nada. Los hinchas jugaron su partido, los futbolistas estuvieron a la altura y dejaron la vida, los goles llegaron sobre el final para dar vuelta el resultado y las calles de todo el país se vistieron de celeste y blanco.

Marcos Acuña, una de las bajas más sorpresivas de esta Copa del Mundo en Argentina, alentó a sus compañeros a la distancia. El Huevo reposteó una historia de María Julia Silva -su esposa- en la que se lo ve con la casaca del Mundial 2006 con la número 19 de Lionel Messi. Dicha historia de Instagram lleva un mensaje claro: “Por la última de Leo”.

Vuelve la acción

Luego de la final por el Apertura 2026 ante Belgrano, el plantel de River se tomó unos días de descanso y luego realizó la pretemporada: la parte más dura fue en Alicante, España y el tramo final en Buenos Aires. El próximo viernes a partir de las 21.45 horas, el Millonario se verá las caras con Aldosivi en Salta por los 16avos de final de la Copa Argentina y el Huevo se perfila para ser titular.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina y España por la final del Mundial 2026?

La Selección Argentina, que viene de dejar en el camino a Inglaterra de manera agónica, se verá las caras ante España el próximo domingo 19 de julio a partir de las 16 horas. La final del Mundial se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en un duelo que promete ser impresionante.

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El cuadro del Mundial 2026

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