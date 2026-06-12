River hoy: Ángel Correa cada vez más cerca, orgullo por el Monumental y ¿Acuña al Mundial?

Todas las novedades del Millonario de este viernes 12 de junio, con el plantel de vacaciones y el foco puesto en la Copa del Mundo.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 12 de junio, con la mira del mundo del fútbol en el Mundial 2026. Scaloni podría realizar un cambio más en la lista de la Selección Argentina y Marcos Acuña podría sumarse, orgullo en Núñez por el Monumental y el poder de convocatoria, se acerca Ángel Correa y el emotivo recuerdo de Radamel Falcao.

¿Acuña al Mundial?

Bolavip pudo saber en exclusiva que Lionel Scaloni no descarta hacer otro cambio en la lista y es que Nicolás Tagliafico sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda y quedó descartado para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Resta saber cómo evolucionará en estos días, pero también es muy probable que no esté para el segundo partido de la Albiceleste.

El ex futbolista de Banfield e Independiente será evaluado día a día, pero si no mejora en un corto plazo será desafectado y reemplazado. Entre los probables reemplazantes aparece Marcos Acuña como primera alternativa. El Huevo ya formó parte del proceso de Scaloni e inclusive fue la gran sorpresa entre las ausencias de la nómina de 26.

Marcos Acuña. (Foto: Getty).

Orgullo en River por el Monumental

Desde @GlobalCARP, River compartió imágenes del partido inaugural del Mundial 2026 disputado en el Estadio Ciudad de México -popularmente conocido como Estadio Azteca- y también una del Estadio Monumental repleto en un amistoso jugado ante la Selección de México en febrero de 2026.

Los de Núñez acompañaron con datos concretos de concurrencia a ambos partidos, destacando que River llevó 85.018 espectadores en ese amistoso de pretemporada, mientras que en el Azteca hubo 80.824 en el duelo entre la Selección de México y la de Sudáfrica en el duelo inaugural del Mundial 2026.

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Correa, cada vez más cerca

Uno de los principales apuntados para reforzar el ataque de River es Ángel Correa, el delantero de 31 años que se desempeña en Tigres de México. Por pedido expreso del ‘Chacho’, ya movieron fichas y avanzaron para que se convierta en el tercer refuerzo de cara a la segunda parte de la temporada.

Según pudo saber Bolavip, River logró un intercambio positivo con el representante del campeón del mundo en Qatar 2022, por lo que ahora negocian con la dirigencia de Tigres para poder comprar su pase sin necesidad de abonar la cláusula de rescisión, que es de 15 millones de dólares.

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Ángel Correa. (Foto: Getty).

Emotivo recuerdo de Falcao

En diálogo con ESPN, Radamel Falcao recordó con gran emoción su paso por River: “Fue una etapa maravillosa y muy linda de mi vida. Compartir con toda esa cantidad de chicos, que muchos llegaron a profesional, grandes jugadores del fútbol mundial. Otros no tuvieron al posibilidad”.

Además, agregó: “Crecer y competir con ellos, porque no solamente eran amigos sino también mis competidores. Fueron los que me ayudaron a que mi nivel creciera. Esa etapa en River me enseñó mucho, muchos valores que me dio el club, que me ha dado este deporte y los aprendí conviviendo con todos ellos. Es algo maravilloso que me ha enseñado no solo para el fútbol sino también para la vida”.

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Radamel Falcao. (Foto: Getty).

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