Matías Cóccaro habló tras el empate agónico de Newell’s contra Rosario Central: “Le pedimos disculpas a la gente”

El delantero uruguayo habló luego de marcar su primer gol en el clásico y fue autocrítico con el rendimiento de su equipo.

En un partido con un final no apto para cardíacos, por la fecha 8 del Torneo Clausura, en el Estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central y Newell’s empataron 1 a 1 con goles de Gastón Ávila y Matías Cóccaro en el marco de una nueva edición del clásico rosarino.

Luego del encuentro, el mismo Cóccaro habló con la transmisión de TNT Sports, en donde se mostró molesto por el resultado que obtuvo su equipo. Además, explicó sus sensaciones luego de jugar este clásico por primera vez en su carrera, ya que en el Apertura estuvo ausente por lesión.

“Tenía tranquilidad, sabía que estaba habilitado, pero mucha bronca, mucha bronca porque vinimos a ganarlo”, dijo el uruguayo respecto a cómo vivió el último minuto del partido, en el que el VAR convalidó su gol para el empate, luego de que sea anulado en primera instancia.

“Hoy no hay que sacarle mérito al rival, hicieron un buen partido. Hay que ser objetivos, nos costó en el primer tiempo tener la pelota, encontraron el gol, una pelota quieta, y en el segundo tiempo buscamos por todos lados, ellos se defendían bien, pero bueno, ahí por suerte entró el Colo, nos conocemos bastante y me la dejó para que hiciera el gol”, siguió respecto a su análisis del partido.

Por otro lado, se refirió a cómo vivió este partido especial: “La verdad que muy lindo, es un clásico que a nivel mundial todos sabemos lo que genera. La previa a toda la semana, cómo se vive, la verdad es increíble. La gente hoy lo hizo, ahí a la salida del club, algo increíble, que nunca lo había vivido”.

Y cerró, con un pedido de disculpas para los hinchas: “Que hoy la gente se quede tranquila, que dimos todo. Le pedimos disculpas por no conseguirle el triunfo, pero que se queden tranquilos que vimos todo”.

Publicidad

“SABÍA QUE ESTABA HABILITADO”



Matías Cóccaro habló luego de su gol agónico para empatar el clásico entre Newell’s y Central.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/L9Kw2pFrDx — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026

La tabla de posiciones del Torneo Clausura

Datos clave

Rosario Central y Newell’s empataron 1 a 1 por la fecha 8 del Clausura.

empataron 1 a 1 por la fecha 8 del Clausura. Matías Cóccaro marcó el gol del empate tras la convalidación del VAR.

marcó el gol del empate tras la convalidación del VAR. Gastón Ávila convirtió el único gol de Rosario Central en el clásico rosarino.