Los ex Boca que buscarán amargar a River con Rosario Central en el Monumental

Jorge Almirón ya habría decidido alinear como titulares a todos los jugadores con pasado en el Xeneize que tiene a disposición.

La visita de Rosario Central al Estadio Monumental para enfrentar a River este sábado, desde las 19.30, por las semifinales del Torneo Apertura 2026 está marcada por un fuerte componente de presencias con pasado en Boca, desde su entrenador Jorge Almirón a tres futbolistas incluidos en la convocatoria.

Casualidad o no, el DT ya tendría decidido que los ex del Xeneize que tiene a disposición, descontando a Juan Cruz Komar que lleva tiempo sin jugar por problemas cardíacos, sean titulares ante el equipo de Eduardo Coudet, que tiene pasado en el Canalla.

De los tres, Agustín Sández, que se desempeña por el lateral izquierdo, es el que más minutos lleva acumulados en lo que va de la temporada, con un total de 1.425 entre Torneo Apertura, Libertadores y Copa Argentina. El futbolista de 25 años naturalizado paraguayo es producto de las divisiones inferiores de Boca e hizo su debut profesional en 2021, en Copa Libertadores ante The Strongest. En el club disputó un total de 45 partidos oficiales y fue parte de la conquista de tres títulos: Copa de la Liga, Liga y Supercopa Argentina en 2022. Su arribo a Rosario Central se produjo a mediados de 2023, bajo la compra del 50 por ciento de su ficha.

Gastón Ávila es otro que viene teniendo mucha continuidad de la mano de Jorge Almirón este año, con un total de 1.389 minutos en cancha. El defensor de 24 años, que viene de marcar un gol en cuartos de final ante Racing, supo dejar las inferiores de Rosario Central para terminar su formación en Boca, donde llegó a ser tenido en cuenta por Gustavo Alfaro en 2019 pero sufrió una lesión que postergó su estreno profesional hasta febrero de 2020, cuando Miguel Ángel Russo lo hizo debutar ante Talleres. Apenas jugó 12 partidos con El Xeneize, en dos ciclos diferentes, antes de iniciar un recorrido en el exterior que lo llevó por Bélgica, Países Bajos y Brasil antes de su regreso al Canalla.

📋 Concentrados 🆚 River Plate para la Semifinal del #TorneoMercadoLibre | Apertura 2026#VamosCanalla 🇺🇦💪🏼 pic.twitter.com/ztSsbLt5kl — Rosario Central (@RosarioCentral) May 15, 2026

El más experimentado de los tres es Guillermo “Pol” Fernández, de 34 años, por quien Jorge Almirón pidió especialmente que regresara a Rosario Central. Aunque ha sido más bien una alternativa, contabilizando 640 minutos en cancha hasta la fecha, el DT habría decidido incluirlo como titular ante River para sumar un hombre más a la mitad de la cancha. Pol también es producto de las inferiores del Xeneize e hizo su debut profesional en 2012. Tuvo cuatro ciclos diferentes en el club, llegando a disputar un total de 177 partidos en los que aportó 9 goles y 12 asistencias, además de celebrar seis títulos.

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La probable formación de Rosario Central vs. River

Jorge Almirón ya habría decidido que la alineación con la que Rosario Central saldrá a buscar su boleto a la final del Torneo Apertura en el Estadio Monumental sería con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández y Ángel Di María; Enzo Copetti.

¿Dónde ver en vivo River vs. Rosario Central?

El partido que River y Rosario Central disputarán este sábado desde las 19.30 en el Estadio Monumental, por el pase a la final del Torneo Apertura 2026, podrá verse en vivo y en directo por ESPN Premium, canal exclusivo del Pack Fútbol.

Data clave

Jorge Almirón dirigirá a Rosario Central ante River este sábado a las 19:30 horas .

dirigirá a Rosario Central ante River este sábado a las . El lateral Agustín Sández acumula 1.425 minutos jugados en la presente temporada futbolística.

acumula jugados en la presente temporada futbolística. El partido se transmitirá en vivo por la señal de ESPN Premium en Argentina.