Mientras Scaloni ultima detalles para Argentina – Austria, el mercado de pases de los grandes sigue al rojo vivo

Boca tiene a su primer refuerzo. River va por el tercero. San Lorenzo, Racing e Independiente también se mueven en el mercado. Un repaso veloz por cada uno de ellos desde Dallas.

Se viven días frenéticos en Dallas en la previa del segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Lionel Scaloni realiza pruebas importantes en el posible 11 para enfrentar a Austria, donde está confirmado un cambio por cuestiones físicas (Molina por Montiel) y otros tres puestos siguen en duda para el compromiso del próximo lunes.

Tagliafico o Medina en el lateral izquierdo, Thiago Almada o Palacios en el mediocampo y Julián o Lautaro en la delantera. El resto del equipo, inamovible.

Con la misma intensidad que entrena la Selección en pleno Mundial, el mercado de pases del fútbol argentino se mantiene al rojo vivo estas horas. A continuación, un repaso veloz por las novedades de los cinco grandes del fútbol local, junto a un nuevo enigmático del día.

Boca

Tal como se adelantó en Bolavip en las últimas horas, Boca tiene a su primer refuerzo: Leandro Lozano.

El lateral derecho llegará para competir con Dylan Gorosito el puesto de titular y será futbolista xeneize debido a los 3 millones y medio de dólares netos que recibirá Argentinos Juniors por su ficha, aunque conservará también el 10% de una futura venta. En Boca firmará por tres años.

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River

Luego de cerrar a Otamendi y a Mauro Arambarri, River busca de manera agresiva a su tercer refuerzo, con sus propias condiciones.

En las últimas horas, el Millonario se plantó por Nelson Deossa. Se le comunicó a Betis cuál es el monto máximo que puede pagar por su ficha y la fecha límite de negociaciones, que es el 30 de junio. Si no hay acuerdo para ese entonces, se buscará a otro volante central. Se negocia por él, por Ángel Correa y por Giovanni Simeone. Por Lucas Beltrán, no hay chance alguna.

Racing

En el inicio del ciclo Vojvoda, se irá un histórico como consecuencia del caldeado clima que se vive en Avellaneda entre los jugadores, la dirigencia y la salida de Gustavo Costas: Bruno Zuculini pasará a Nacional de Montevideo.

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Restan pulirse detalles relacionados a un resarcimiento económico del Bolso para Racing.

Independiente

Carlos Tevez le hizo juicio a Independiente por deudas relacionadas a su contrato como entrenador. El Apache le exige un millón de dólares y 35 millones en pesos.

En lo referido a mercado, el Krasnodar ruso sigue insistiendo por el chileno Maximiliano Gutierrez. La diferencia entre lo pretendido por el Rojo y lo que ofertaron desde Rusia es de un millón y medio de dólares.

San Lorenzo

Así como hicieron Boca y River, San Lorenzo también realizará una limpieza de futbolistas en su plantel para reducir masa salarial y prescindir de los jugadores que Gustavo Álvarez no tendrá en cuenta.

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Se irán diez jugadores, entre los que se destacan Mathias De Ritis, Luciano Vietto y Diego “Lukaku” Herazo.

El enigmático del día

Vuelvo a dejar un enigmático, para todo el público de Bolavip. Hay un jugador argentino que tiene una oferta verbal de 30 palos para el club dueño de su pase y para él un contrato de 10 palos por año por tres temporadas. Es decir, un contrato que le daría 30 millones en un lapso de 3 años.