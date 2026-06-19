Pese a que se esté disputando la Copa del Mundo, en el Millonario buscan seguir reforzando la plantilla de cara al inicio del segundo semestre.

Stefano Di Carlo fue contundente una vez que finalizó el primer semestre: River jugaría fuerte en el mercado de pases. Las bajas rondarán las 15, mientras que las alteras serán entre cinco y siete. Hasta el momento, Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri ya firmaron sus contratos, mientras que en estos momentos hay cuatro negociaciones en curso y algunos otros nombres que interesan.

River sabe que no puede fallar en el segundo semestre. Los objetivos son claros: ganar la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina, pero además el hincha necesita una mejoría en el juego ya que los últimos años fueron de suma irregularidad. Para esto, Coudet va en búsqueda de futbolistas de jerarquía y buen pie.

Las cuatro negociaciones que tiene River

ÁNGEL CORREA

River fue a fondo por Angelito y todo indica que las negociaciones llegarán a buen puerto. El Millonario ya acordó el contrato con el futbolista y ahora espera que Tigres baje sus pretensiones económicas, la cuales rondan los 15 millones de dólares. En Núñez confían en que podrán sacarlo por bastante menos y son optimistas con su llegada.

Ángel Correa, jugador de Tigres. (Foto: Getty).

GIOVANNI SIMEONE

Una de las negociaciones más complejas que lleva a cabo River es con Torino por Gio Simeone. Los italiano pretenden recibir 15 millones de dólares por él, pero en Núñez se estirarían hasta 10. Bolavip pudo saber que el atacante, que desea volver al Millonario, viajará a Italia para dialogar en persona con los dirigentes y hacerles saber que quiere salir del club para regresar a Argentina y ser dirigido por Eduardo Coudet.

THIAGO ALMADA

El gran deseo de River para este mercado de pases es Thiago Almada, el futbolista de la Selección Argentina que tiene poco lugar en Atlético de Madrid. Los españoles realizaron hace poco una inversión fuerte por él y no será sencillo lograr que salga de allí. Desde Núñez sondearon la situación y saben que pasa sacarlo podrían tener que desembolsar una suma cercana a los 20 millones de dólares. Lo que es seguro es que no habrá una resolución hasta que Almada no finalice su participación en el Mundial.

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Thiago Almada, en el radar de River. (Foto: Getty).

NELSON DEOSSA

La cuarta negociación que River tiene en curso es con Real Betis por el mediocampista colombiano Nelson Deossa. Desde Núñez ofertaron 5 millones de dólares por el 50% del pase y los españoles rechazaron el ofrecimiento, por tal motivo se analiza enviar otra oferta en las próximas horas.

DATOS CLAVE

Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri firmaron sus contratos con el club River Plate .

y Mauro Arambarri firmaron sus contratos con el club . El entrenador Eduardo Coudet busca futbolistas de jerarquía para el segundo semestre.

busca futbolistas de jerarquía para el segundo semestre. El dirigente Stefano Di Carlo proyecta cerca de 15 bajas en el plantel.