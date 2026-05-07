Mientras River lamenta la falta de gol, el buen momento de Miguel Borja en Emiratos Árabes Unidos

El Colibrí atraviesa un momento goleador en el cierre de la temporada en Al-Wasl.

Desde la lesión de Sebastián Driussi en el Superclásico ante Boca, River volvió a sentir la falta de un centrodelantero, por lo que al equipo comandado por Eduardo Coudet le costó convertir goles, a tal punto que solo hizo cuatro en las últimas cuatro presentaciones.

En medio de este mal momento goleador que atraviesa el Millonario, quien está pasando por una buena racha es Miguel Ángel Borja, el delantero colombiano que se marchó de la institución a fines del año pasado en condición de libre, y que se está destacando en Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

Es que, teniendo en cuenta tanto sus compromisos por la UAE Pro League como por la AFC Champions League Two, el ‘Colibrí’ convirtió cuatro goles en sus últimas cinco presentaciones y logró asentarse como titular en su equipo, que marcha tercero en el certamen local.

Tres de estos tantos fueron de manera consecutiva en la liga doméstica, en donde hizo goles frente a Ajman Club, Dibba SCC y Al–Wahda, mientras que por el torneo internacional marcó ante Al–Zawraa SC. En el único partido en el que no celebró, fue ante Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

De cara al final de la temporada, el ‘Colibrí’ solamente disputará un encuentro más que será por la última fecha de la UAE Pro League. Allí se enfrentará en condición de visitante a Al-Jazira para definir quién se quedará con la tercera posición del campeonato.

Los números de Miguel Borja en Al-Wasl

Desde su llegada al elenco emiratí, el delantero colombiano de 33 años lleva disputados un total de 14 partidos, en los que marcó siete goles y no aportó asistencias. Además recibió tres tarjetas amarillas y no fue expulsado en 911 minutos en cancha.

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