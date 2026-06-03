Miguel Borja confirmó contactos con Boca reveló que estuvo cerca de ser refuerzo: “Fue real”

El delantero aseguró que mantuvo conversaciones con Marcelo Delgado y confesó que tuvo chances de cambiarse de vereda por su hermano.

Meses atrás, cuando Boca estaba decidido a buscar un goleador en el mercado de pases de verano, Miguel Ángel Borja era un nombre tentador. El delantero finalizaba su contrato con River y podía llegar como jugador libre, algo que finalmente no terminó sucediendo y quien finalmente arribó fue Adam Bareiro.

Pasado el tiempo, el colombiano defiende la camiseta del Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos. En la antesala de la Copa del Mundo que disfrutará con su familia en su país, el jugador fue consultado por el supuesto interés del Xeneize y el atacante lo confirmó.

“Fue real. Tuve conversaciones con directivos, con el Chelo (Delgado). Cuando a uno se le abren, es producto del trabajo. Eso que se hizo en Argentina, los goles y los títulos, fue algo muy bonito y creo que me llevo ese orgullo de decir que esas grandes instituciones me tocaron la puerta“, expresó.

“Estuve cerca, sí. Lo dijo también mi hermano: ‘Estuve cerca de ponerte en Boca’. Fue bonito”, confesó el jugador en diálogo con ESPN, dejando en claro que las versiones que lo vincularon con el club de la Ribera fueron mucho más que rumores.

"TUVE CONVERSACIONES CON DIRECTIVOS." Miguel Ángel Borja confirmó que el interés de Boca fue real. ¿Les hubiera gustado a los hinchas Xeneizes la llegada del Colibrí?



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Borja y su paso por River

En febrero de 2026, Miguel Ángel Borja recordó su paso por River con El VBar Caracol: “Mi salida no fue porque yo no tenía la capacidad, es porque el equipo (River) muchas veces no engranaba y no salían las cosas. No me arrepiento de haber ido a esa institución. Estoy tranquilo con todo lo que viví allá”.

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Además, al ser consultado por su relación con Marcelo Gallardo, el Colibrí relató: “Por algo no me dejó salir en junio, él me dijo que me necesitaba”. La realidad es que Miguel Ángel Borja no fue prioridad en el segundo semestre de 2025. Para Marcelo Gallardo, los habituales titulares fueron Maximiliano Salas y Sebastián Driussi, con Facundo Colidio como primera alternativa.

Miguel Ángel Borja debutó en el Millonario a mediados del 2022 y permaneció allí hasta finales de 2025. En ese lapso, el delantero colombiano disputó un total de 159 partidos, en los que anotó 62 goles y aportó 10 asistencias.

En síntesis

Miguel Ángel Borja confirmó que tuvo conversaciones reales con directivos para jugar en Boca .

confirmó que tuvo conversaciones reales con directivos para jugar en . El delantero colombiano de 33 años juega actualmente en el Al-Wasl de Emiratos Árabes.

de Emiratos Árabes. En River (2022-2025), Borja disputó 159 partidos, anotó 62 goles y dio 10 asistencias.