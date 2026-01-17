Modelo, luchador, celebrity pero con pasado en San Lorenzo y Boca: la peculiar vida de Gastón Castaño en Bali

El fútbol no sólo lo llevó por destinos impensados, también lo conectó con los ambientes más variados. Cristian Gastón Castaño hoy vive en Bali, es dueño de un gimnasio que se especializa en MMA y el fútbol parece haber quedado en el pasado. No hay demasiado registro de su paso por Argentina: su currículum vitae dice que pasó por las Inferiores de Boca, Newell’s y de Vélez, sin llegar a debutar en Primera, también por Deportivo Armenio y San Lorenzo. Pero su destino estaba mucho más lejos.

Castaño en su gimnasio especializado en artes marciales mixtas. Foto Instagram.

La pelota lo llevó primero a Indonesia, después a Hong Kong y más tarde a Tailandia. Considerado un delantero potente, hizo muchos goles en todos los equipos en los que jugó hasta su retiro en 2018, jugando para Persela. Su vida durante esos años estuvo lejos de ser solo fútbol. Castaño, hoy de 40 años, estuvo casado con una celebrity local, fue modelo y actor, entre otras profesiones en las que se lo vio tan cómodo como en las canchas.

Nacido en Santiago del Estero, el primer club al que llegó tras su salida de Argentina fue el PSS Sleman, en el año 2007, cuando apenas tenía 21 años. Cuentan que la directiva del club viajó a la Argentina en busca de jugadores para la temporada, que resultaran buenos pero relativamente económicos. Así reclutaron a Gastón, a Juan Darío Batalla y al entrenador Horacio Montes. Cuentan que en aquel momento contaron con la guía de Carlos García Cambón, en aquel entonces trabajando en Boca.

Castaño jugó en varios equipos de Indonesia, donde hoy vive. Archivo.

De los tres que llegaron aquel año, el único que se mantuvo fue Castaño. Logró anotar 10 goles en 30 partidos y se hizo famoso por la ejecución de tiros libres. También, cuentan los medios locales, en dos meses aprendió el idioma y se adaptó sin problemas. Los hinchas lo adoptaron rápidamente.

Publicidad

Publicidad

“Los hinchas son tan apasionados como los argentinos. He aprendido indonesio porque llevo mucho aquí, para comunicarme mejor con mis compañeros. La gente me ayudó siempre. Me siento muy cómodo. Amo este país, es mi segunda casa”, dijo en una entrevista en Marca hace varios años.

Castaño y una vieja foto en Newell’s. Foto archivo.

Sin embargo, se puso varias camisetas más en Indonesia: además del PSS Sleman, jugó en Persiba Balikpapan, Persegres Gresik United y Pelita Bandung Raya. Cuando su club tuvo problemas económicos fue que se mudó a Tailandia, jugando en la Segunda División del Nakhon Pathom United FC. Luego tuvo un paso por el Hong Kong Rangers FC. En el 2018 pasó por el Persela para disputar la Copa Presidente de 2018. Tras ser declarado libre y convertirse en padre por primera vez, Castaño colgó los botines.

Publicidad

Publicidad

Fuera de la cancha

Su vida fuera de los campos de juego también acaparó los flashes y el interés de la opinión pública. En 2013 se casó con Julia Pérez, una famosa figura pública de Indonesia: modelo, cantante, actriz y presentadora de radio y TV. Actuó en múltiples novelas y películas, incluyendo Istri Bo’ongan (2010, “Esposa de Bo’ongan”) en la que actuó con el futbolista argentino (se puede encontrar fácilmente en Youtube).

Castaño y su primera esposa, Julia Pérez. Foto archivo.

Ambos se casaron en secreto en Australia y capturaron la atención de todos: por su fama y condición de celebrity y porque la familia de la artista no aprobaba la relación. En aquel entonces, Castaño además de seguir jugando al fútbol, fue modelo de pasarela, de fotografías y diferentes producciones. También fue invitado a programas de televisión para hablar de fútbol.

Publicidad

Publicidad

Tres años más tarde, Julia, llamada en realidad Yuli Rachmawati y apodada Jupe, pidió el divorcio de manera sorpresiva por sus constantes conflictos. Y un año después, falleció de cáncer de cuello de útero. Su exesposo la acompañó durante su internación y hasta visitó su tumba en una peregrinación.

Fútbol, modelaje y artes marciales mixtas. Foto archivo.

Luego del final de la relación y tras su retiro, poco se supo de Castaño, que se mantuvo en silencio y lejos de flashes y redes por un buen tiempo. Hasta que nació su primer hijo, Gaetano, fruto de su relación con la italiana Luna Montico, con la que tuvo además una hija. Con ella además llevó adelante un negocio de bijouterie y lentes de sol.

Publicidad

Publicidad

Vive en la Isla de los Dioses, Bali y en sus redes vuelca su actividad cotidiana, relacionado más con el gimnasio que posee (Bali Fit Corner) que se especializa en MMA, artes marciales mixtas, la cual practica también. El año pasado, la estrella del Muay Thai y UFC Roger Huerta estuvo entrenándose en sus instalaciones y compartiendo su experiencia con él y sus alumnos.

Una vida que comenzó con una pelota y lo llevó a escenarios impensados y a vivir del otro lado del mundo, en un verdadero paraíso.