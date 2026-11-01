Morena Beltrán apuntó contra los hinchas de Estudiantes: “La falta de respeto no es tolerable”

La periodista fue comentarista en la igualdad del Pincha ante Instituto en La Plata y vivió un incómodo momento con los fanáticos.

Se viven jornadas de extrema tensión en el fútbol argentino. Se juegan las fechas finales de la temporada regular y Estudiantes -que debe jugar la final de la Copa Libertadores- no quiere descuidar el torneo local, ya que quedó con riesgo de ni siquiera clasificar a los playoffs y a las copas internacionales de 2027 mediante la Tabla Anual.

Por otro lado, en el Pincha hay una batalla contra la AFA, por lo que los hinchas son susceptibles en lo que respecta a los arbitrajes. Con todo este contexto, Morena Beltrán fue comentarista del partido entre Estudiantes e Instituto que se jugó en UNO, donde los locales comenzaron abajo en el marcador.

Las cabinas de transmisión en el estadio de Estudiantes son cercanas a los hinchas, por los que cualquier plateísta puede darse vuelta y tener diálogo con relatores y comentaristas. Según Morena Beltrán, muchos de ellos la insultaron y hasta llegaron a amenazar y, en plena transmisión de ESPN Premium realizó un crudo descargo.

“La falta de respeto no es tolerable, todo bien con la gente que tenga críticas con el arbitraje, pero la falta de respeto no es tolerable. Como si tuviera algo que ver… gente grande, padres de familia, no se puede trabajar de esta manera“, afirmó Morena Beltrán. Por otro lado, Juan Pablo Marrón -relator- dijo: “Insultando a mujeres y hombres sin distinción y amenazando. Momento de dificultad aquí en la cancha de Estudiantes”.

🎙️❌“La FALTA DE RESPETO no es tolerable. Todo bien con que tengan críticas contra el arbitraje. GENTE GRANDE. Padres de familia. NO SE PUEDE TRABAJAR de esta manera” – Morena Beltrán dejó de comentar unos minutos tras los insultos de algunos hinchas de Estudiantes https://t.co/3lo19PFpbG pic.twitter.com/aOAxmVFP4k — PaseClave (@paseclave__) November 1, 2026

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El descargo de Morena Beltrán tras el partido

Una vez finalizado el partido -fue 3 a 3 en UNO-, Morena Beltrán compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram y dijo: “Me tocó varios partidos este año ir a comentar a Estudiantes y nunca tuve un problema, de hecho, en general tengo buena onda en todos los estadios del fútbol argentino y yo siento que no fue personal lo que pasó, entiendo que cualquiera que estaba transmitiendo podía sufrir algo así“.

Además, agregó: “Pero me pasó a mí y me parecía pertinente poner un límite porque el partido estaba muy caliente, Estudiantes empezó abajo en el marcador y los hinchas no estaban para nada de acuerdo con las decisiones del árbitro y llegó un momento en que se encolumnaron varios en la puerta de la cabina y hablaron con un nivel de odio, que me iban a matar, que ´andá a la conch… de tu madre´ y todo escalaba hacía arriba“.

“Era gente grande, yo los miraba fijo al principio porque no dije nada, y había pibes que podían ser mis hermanos porque eran un poco más grandes que yo, tipos que podían ser mi papá, una mujer que podía ser mi mamá y eso me shockeaba y llegó un momento que era tanta la humillación, la denigración y la falta de respeto que me parecía pertinente poner un límite y les pedí que la corten”, agregó Beltrán.

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“No quiero aleccionar a nadie, entiendo la frustración del hincha, de los jugadores que sienten que las sanciones no son justas, pero me parecía que había que poner un límite porque nada alcanza, es muy difícil hablar de fútbol. Yo siento que siempre intenté construir mi manera de hacer periodismo desde un lugar cercano, respetuoso, ético, pero nada es suficiente. Inclusive hace tres días elogié la gestión de Verón“, añadió Morena.

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