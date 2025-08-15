Es tendencia:
Murió Ramón Maddoni: el fútbol argentino despide al histórico descubridor de talentos

El Club Parque informó el fallecimiento del captador de talentos a sus 83 años. Formó a grandes figuras de Boca, River y la Selección Argentina.

Por Joaquín Alis

Murió Ramón Maddoni: el fútbol argentino despide al histórico descubridor de talentos

El fútbol argentino está de luto por la muerte de Ramón Maddoni a sus 83 años. El histórico descubridor de talentos formó figuras como Fernando Redondo, Carlos Tevez, Juan Pablo Sorín, Leandro Paredes, Esteban Cambiasso, Fernando Gago, entre otros. A lo largo de su vida, equipos como Boca, River y la Selección Argentina se nutrieron gracias a su ojo clínico.

La noticia la dio a conocer el Club Parque, donde trabajó durante toda su vida. “Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte”, escribieron en una historia de Instagram.

Maddoni trabajó en Parque desde 1980, llevando grandes talentos desde ese club hasta Argentinos Juniors. A partir de 1996, comenzó a trabajar en las Infantiles de Boca. Fue el gran responsable de la llegada de Tevez desde All Boys, a quien definió como “el más pa­re­ci­do a Ma­ra­do­na de to­dos los que tu­ve des­de que es­toy en es­ta ac­ti­vi­dad“. Una de las últimas joyas que llevó al club de la Ribera fue Valentín Barco, hoy en Europa y la Selección Argentina.

Uno de los primeros futbolistas en despedirlo públicamente fue Leandro Paredes, quien compartió una imagen en Instagram besando al histórico captador. “Gracias por todo maestro. Descansá en paz“, escribió. Grandes clubes y estrellas de Argentina también le dedicaron mensajes en las redes.

El fútbol argentino despide a Ramón Maddoni

