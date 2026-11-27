Todas las novedades del Rojo de este viernes 27 de noviembre, a un día de visitar a Vélez por los playoffs del Torneo Clausura.

Todo lo que el hincha de Independiente tiene que saber este viernes 27 de noviembre de 2026: la probable formación para visitar a Vélez, la venta de Santi López a Tigre y las amenazas que recibió Gastón Gaudio.

La probable formación para visitar a Vélez

Independiente se mide ante Vélez en Liniers este sábado desde las 20, con el pase a semifinales del Clausura en juego, y Jadson Viera planea tocar lo menos posible respecto del equipo que derrotó a Argentinos Juniors. Las bajas confirmadas son Chimy Ávila y Santiago Arias, ambos por lesiones musculares, por lo que el entrenador uruguayo deberá recurrir al banco para cubrir esos lugares.

Leonardo Godoy sería el elegido para reemplazar a Arias, que sufrió una dolencia en uno de sus isquiotibiales. El ex Talleres ingresó en el complemento ante el Bicho y tendría ahora la chance de ser titular por primera vez desde el 2 de octubre, cuando el Rojo cayó 4-1 ante Instituto.

En el caso de Ávila, Felipe Tempone volverá a ser el centrodelantero del equipo. El posible once estaría integrado por Santiago Mele; Leonardo Godoy, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Benegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Josías Palais; Felipe Tempone.

Independiente le vendió a Tigre a Santi López

Independiente confirmó la venta de Santiago López a Tigre, club que hizo uso de la opción de compra pactada en el préstamo acordado en enero de este año. El Matador adquirió el 70% de los derechos económicos del extremo por un monto de 1.500.000 dólares netos, libres de impuestos.

La forma de pago acordada entre las instituciones es de 300 mil dólares a la firma y tres cuotas de 400 mil dólares a cobrar a partir de 2027. López, de 20 años y surgido de las inferiores del Rojo, había pasado antes por un préstamo en Rosario Central.

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En su paso por Tigre, el oriundo de Nono disputó 42 encuentros entre Liga Profesional, Copa Sudamericana y Copa Argentina, con tres goles (el último ante Sarmiento) y seis asistencias.

Gaudio habló tras las amenazas que recibió

Gastón Gaudio, candidato a la presidencia de Independiente por la lista Gente de Independiente, rompió el silencio después de que apareciera una bandera en Avenida Mitre con amenazas hacia su familia. En diálogo con radio la Red, el ex tenista reconoció que la situación es fea pero que sabía a lo que se exponía al meterse en la campaña.

“Yo sabía dónde me estaba metiendo y sabía que esto podía llegar a pasar”, afirmó, aunque consideró que en una campaña “se pasó un poco el límite”. También contó que vivió un momento difícil al llegar a su casa y encontrar a su esposa llorando por lo sucedido.

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Pese a todo, Gaudio aseguró que no bajará los brazos en la pelea por la presidencia, que se definirá el 13 de diciembre. “Me doy cuenta que voy bien”, sostuvo, y a través de redes sociales había lamentado que se cruzara un límite en la campaña.

Independiente depende de Estudiantes para la Sudamericana

Este sábado Estudiantes enfrenta a Palmeiras por la final de la Copa Libertadores en Montevideo, y el resultado influye directamente en el futuro internacional de Independiente. Si el Pincha sale campeón, liberará su cupo de la Sudamericana por tabla anual, que sería heredado por el Rojo gracias a las recientes eliminaciones de otros equipos argentinos en el Clausura.

De todos modos, Independiente también depende de sí mismo: si logra ser campeón del Torneo Clausura, se aseguraría un lugar directo en la próxima Copa Libertadores. Para eso, primero deberá superar a Vélez en los cuartos de final, instancia que se juega este fin de semana.

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En paralelo, el club resolvió un problema interno al saldar parte de una deuda con la empresa de gastronomía, lo que garantizó el desayuno y el almuerzo del plantel hasta el sábado, en medio de atrasos salariales que atraviesa la institución.

¿Cuándo vuelve a jugar Independiente?

Independiente vuelve a jugar el sábado 28 de noviembre a las 20:00 (hora argentina), cuando visita a Vélez por los playoffs del Torneo Clausura.

Los últimos 5 partidos de Independiente

Fecha Partido Competencia 21/11 Argentinos Juniors 1-2 Independiente Liga Profesional 06/11 Independiente 2-1 Deportivo Riestra Liga Profesional 02/11 Defensa y Justicia 1-1 Independiente Liga Profesional 25/10 Independiente 0-1 Boca Juniors Liga Profesional 18/10 Racing 1-1 Independiente Liga Profesional

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