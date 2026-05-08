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Torneo Apertura

Octavos de final del Apertura: cruces, horarios, cronograma y cómo ver en vivo y online los partidos de los Playoffs

Comienzan los mata-mata del campeonato local en un formato fugaz. En apenas tres semanas se conocerá al primer campeón argentino del año.

El Apertura está listo para iniciar su etapa de Playoffs.
El Apertura está listo para iniciar su etapa de Playoffs.

Este sábado comenzarán los octavos de final del Torneo Apertura 2026, que poco a poco se acerca a su final. Luego de la culminación de la fase regular, solo 16 equipos siguen en juego rumbo a la obtención de lo que será el primer título del año en el fútbol argentino, que se cruzarán en una instancia de eliminación directa a partido único.

Los Playoffs se abrirán con un partidazo en Córdoba, donde Talleres y Belgrano se verán las caras en una nueva edición del clásico de dicha provincia, para luego dar lugar a Boca recibiendo en La Bombonera al Huracán de Diego Martínez. Por la noche, en el cierre de la jornada de sábado, Independiente Rivadavia y Unión se enfrentarán en Mendoza y Lanús visitará a Argentinos Juniors, para dejar sellada toda la zona derecha del cuadro final.

El domingo, Rosario Central e Independiente abrirán la jornada de los últimos cuatro partidos, que continuará con Estudiantes recibiendo a Racing. Luego, River hará de local ante San Lorenzo y finalmente, los octavos de final se cerrarán con Vélez y Gimnasia en el Amalfitani.

Los equipos se irán eliminando entre sí durante las próximas tres semanas, para llegar a la final en el Estadio Mario Alberto Kempes el próximo domingo 24 de mayo desde las 15:30. Este fin de semana del 9 y 10 se jugarán los octavos, el martes y miércoles 12 y 13 los cuartos de final, el sábado 16 y domingo 17 las semifinales y el 24 la gran final.

Dónde ver los partidos de octavos de final del Apertura

Los 8 partidos de Playoffs, así como también todos los encuentros restantes del Apertura, se verán mediante los dos canales del Pack Fútbol: ESPN Premium y TNT Sports.

Días y horarios de los octavos de final del Apertura

SÁBADO 9 DE MAYO

  • 16:30 – Talleres vs. Belgrano
  • 19:00 – Boca vs. Huracán
  • 21:30 – Argentinos vs. Lanús
  • 21:30 – Independiente Rivadavia vs. Unión

DOMINGO 10 DE MAYO

  • 15:00 – Rosario Central vs. Independiente
  • 17:00 – Estudiantes (LP) vs. Racing
  • 19:00 – River vs. San Lorenzo
  • 21:30 – Vélez vs. Gimnasia (LP)

Las ternas arbitrales para los octavos del Torneo Apertura

Sábado 9 de mayo

16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Lucas Pardo

19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Diego Romero

21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A) TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Iván Núñez

21.30 Ind. Rivadavia Mza. (1° B) – Unión (8° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germanota

Domingo 10 de mayo

15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti

17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B) TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib

19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba

21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B) TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisela Trucco

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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