Comienzan los mata-mata del campeonato local en un formato fugaz. En apenas tres semanas se conocerá al primer campeón argentino del año.

Este sábado comenzarán los octavos de final del Torneo Apertura 2026, que poco a poco se acerca a su final. Luego de la culminación de la fase regular, solo 16 equipos siguen en juego rumbo a la obtención de lo que será el primer título del año en el fútbol argentino, que se cruzarán en una instancia de eliminación directa a partido único.

Los Playoffs se abrirán con un partidazo en Córdoba, donde Talleres y Belgrano se verán las caras en una nueva edición del clásico de dicha provincia, para luego dar lugar a Boca recibiendo en La Bombonera al Huracán de Diego Martínez. Por la noche, en el cierre de la jornada de sábado, Independiente Rivadavia y Unión se enfrentarán en Mendoza y Lanús visitará a Argentinos Juniors, para dejar sellada toda la zona derecha del cuadro final.

El domingo, Rosario Central e Independiente abrirán la jornada de los últimos cuatro partidos, que continuará con Estudiantes recibiendo a Racing. Luego, River hará de local ante San Lorenzo y finalmente, los octavos de final se cerrarán con Vélez y Gimnasia en el Amalfitani.

Los equipos se irán eliminando entre sí durante las próximas tres semanas, para llegar a la final en el Estadio Mario Alberto Kempes el próximo domingo 24 de mayo desde las 15:30. Este fin de semana del 9 y 10 se jugarán los octavos, el martes y miércoles 12 y 13 los cuartos de final, el sábado 16 y domingo 17 las semifinales y el 24 la gran final.

Dónde ver los partidos de octavos de final del Apertura

Los 8 partidos de Playoffs, así como también todos los encuentros restantes del Apertura, se verán mediante los dos canales del Pack Fútbol: ESPN Premium y TNT Sports.

Días y horarios de los octavos de final del Apertura

SÁBADO 9 DE MAYO

16:30 – Talleres vs. Belgrano

19:00 – Boca vs. Huracán

21:30 – Argentinos vs. Lanús

21:30 – Independiente Rivadavia vs. Unión

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DOMINGO 10 DE MAYO

15:00 – Rosario Central vs. Independiente

17:00 – Estudiantes (LP) vs. Racing

19:00 – River vs. San Lorenzo

21:30 – Vélez vs. Gimnasia (LP)

Las ternas arbitrales para los octavos del Torneo Apertura

Sábado 9 de mayo

16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Lucas Pardo

19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Diego Romero

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21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A) TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Facundo Tello

AVAR: Iván Núñez

21.30 Ind. Rivadavia Mza. (1° B) – Unión (8° A) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Germanota

Domingo 10 de mayo

15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Mauro Ramos Errasti

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17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B) TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba

21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B) TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisela Trucco