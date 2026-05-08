Este sábado comenzarán los octavos de final del Torneo Apertura 2026, que poco a poco se acerca a su final. Luego de la culminación de la fase regular, solo 16 equipos siguen en juego rumbo a la obtención de lo que será el primer título del año en el fútbol argentino, que se cruzarán en una instancia de eliminación directa a partido único.
Los Playoffs se abrirán con un partidazo en Córdoba, donde Talleres y Belgrano se verán las caras en una nueva edición del clásico de dicha provincia, para luego dar lugar a Boca recibiendo en La Bombonera al Huracán de Diego Martínez. Por la noche, en el cierre de la jornada de sábado, Independiente Rivadavia y Unión se enfrentarán en Mendoza y Lanús visitará a Argentinos Juniors, para dejar sellada toda la zona derecha del cuadro final.
El domingo, Rosario Central e Independiente abrirán la jornada de los últimos cuatro partidos, que continuará con Estudiantes recibiendo a Racing. Luego, River hará de local ante San Lorenzo y finalmente, los octavos de final se cerrarán con Vélez y Gimnasia en el Amalfitani.
Los equipos se irán eliminando entre sí durante las próximas tres semanas, para llegar a la final en el Estadio Mario Alberto Kempes el próximo domingo 24 de mayo desde las 15:30. Este fin de semana del 9 y 10 se jugarán los octavos, el martes y miércoles 12 y 13 los cuartos de final, el sábado 16 y domingo 17 las semifinales y el 24 la gran final.
Dónde ver los partidos de octavos de final del Apertura
Los 8 partidos de Playoffs, así como también todos los encuentros restantes del Apertura, se verán mediante los dos canales del Pack Fútbol: ESPN Premium y TNT Sports.
Días y horarios de los octavos de final del Apertura
SÁBADO 9 DE MAYO
- 16:30 – Talleres vs. Belgrano
- 19:00 – Boca vs. Huracán
- 21:30 – Argentinos vs. Lanús
- 21:30 – Independiente Rivadavia vs. Unión
DOMINGO 10 DE MAYO
- 15:00 – Rosario Central vs. Independiente
- 17:00 – Estudiantes (LP) vs. Racing
- 19:00 – River vs. San Lorenzo
- 21:30 – Vélez vs. Gimnasia (LP)
Las ternas arbitrales para los octavos del Torneo Apertura
Sábado 9 de mayo
16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Lucas Pardo
19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Diego Romero
21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A) TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Iván Núñez
21.30 Ind. Rivadavia Mza. (1° B) – Unión (8° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germanota
Domingo 10 de mayo
15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti
17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B) TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba
21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B) TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisela Trucco