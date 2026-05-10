Cuándo se juega River vs. Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

River sufrió más de la cuenta, pero terminó consiguiendo el objetivo. Después de empatar agónicamente e imponerse en la tanda de penales ante San Lorenzo, el equipo de Eduardo Coudet avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura. Ahora, el Millonario ya conoce a su próximo rival: Gimnasia de La Plata.
El Lobo también logró meterse entre los ocho mejores del certamen luego de vencer 1-0 a Vélez en Liniers. De esta manera, quedó confirmado el cruce frente a River, que se disputará el próximo miércoles en el Monumental a las 21.30. En caso de avanzar, el ganador de esta llave se enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Rosario Central y Racing.
River será local debido a que finalizó mejor ubicado que Gimnasia en la fase regular del campeonato. Además, tras la eliminación de Estudiantes frente a Racing, el Millonario sabe que podrá disputar todos los encuentros restantes en el Monumental en caso de avanzar hasta una hipotética final.
River venció a San Lorenzo y jugará con Gimnasia (Getty Images).
Por su parte, Gimnasia llega en un gran momento futbolístico. El equipo platense terminó sexto en la zona B y atraviesa una racha de siete victorias consecutivas entre el Torneo Apertura y la Copa Argentina. Sin embargo, para el duelo ante River tendrá una baja sensible: Enzo Martínez no podrá estar disponible luego de haber sido expulsado en el encuentro ante Vélez.
Vale recordar que River y el Lobo ya se enfrentaron en este mismo torneo. Fue por la fecha 2, en el Monumental, con triunfo 2-0 del Millonario gracias a un doblete de Juan Fernando Quintero, en un antecedente reciente que suma un condimento extra al duelo de cuartos de final.
Los cruces de los cuartos de final del Torneo Apertura
- Rosario Central vs. Racing
- River vs. Gimnasia
- Belgrano vs. Unión
- Argentinos vs. Huracán