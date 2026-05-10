Cuándo se juega River vs. Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Tras eliminar a San Lorenzo y Vélez, el Millonario y el Lobo se enfrentarán en el Monumental. Todos los detalles.

River sufrió más de la cuenta, pero terminó consiguiendo el objetivo. Después de empatar agónicamente e imponerse en la tanda de penales ante San Lorenzo, el equipo de Eduardo Coudet avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura. Ahora, el Millonario ya conoce a su próximo rival: Gimnasia de La Plata.

El Lobo también logró meterse entre los ocho mejores del certamen luego de vencer 1-0 a Vélez en Liniers. De esta manera, quedó confirmado el cruce frente a River, que se disputará el próximo miércoles en el Monumental a las 21.30. En caso de avanzar, el ganador de esta llave se enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Rosario Central y Racing.

River será local debido a que finalizó mejor ubicado que Gimnasia en la fase regular del campeonato. Además, tras la eliminación de Estudiantes frente a Racing, el Millonario sabe que podrá disputar todos los encuentros restantes en el Monumental en caso de avanzar hasta una hipotética final.

River venció a San Lorenzo y jugará con Gimnasia (Getty Images).

Por su parte, Gimnasia llega en un gran momento futbolístico. El equipo platense terminó sexto en la zona B y atraviesa una racha de siete victorias consecutivas entre el Torneo Apertura y la Copa Argentina. Sin embargo, para el duelo ante River tendrá una baja sensible: Enzo Martínez no podrá estar disponible luego de haber sido expulsado en el encuentro ante Vélez.

Vale recordar que River y el Lobo ya se enfrentaron en este mismo torneo. Fue por la fecha 2, en el Monumental, con triunfo 2-0 del Millonario gracias a un doblete de Juan Fernando Quintero, en un antecedente reciente que suma un condimento extra al duelo de cuartos de final.

Publicidad

Los cruces de los cuartos de final del Torneo Apertura

Rosario Central vs. Racing

River vs. Gimnasia

Belgrano vs. Unión

Argentinos vs. Huracán

El cuadro del Apertura 2026