Boca vs. Huracán EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: ¡Formaciones confirmadas!

Boca recibe a Huracán, este sábado desde las 19 en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura. El Xeneize, que viene de caer ante Barcelona por Copa Libertadores, finalizó la etapa regular del campeonato en la segunda posición de la Zona A. Por su parte, el Globo clasificó como séptimo del grupo B. El ganador de la llave se enfrentará con el vencedor del cruce entre Argentinos Juniors y Lanús. El árbitro del encuentro es Pablo Echavarría y la transmisión está a cargo de TNT Sports.