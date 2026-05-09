Boca recibe a Huracán, este sábado desde las 19 en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura. El Xeneize, que viene de caer ante Barcelona por Copa Libertadores, finalizó la etapa regular del campeonato en la segunda posición de la Zona A. Por su parte, el Globo clasificó como séptimo del grupo B. El ganador de la llave se enfrentará con el vencedor del cruce entre Argentinos Juniors y Lanús. El árbitro del encuentro es Pablo Echavarría y la transmisión está a cargo de TNT Sports.
Boca vs. Huracán EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: ¡Formaciones confirmadas!
El Xeneize reciba al Globo en La Bombonera por un lugar en los cuartos de final del campeonato.
¡TODO DEFINIDO EN HURACÁN!
Galíndez; Campo, Pereyra, Carrizo, Ibáñez; Waller, Gil, Blondel; Kalinger, Cortés y Caicedo.
¡CONFIRMADA LA FORMACIÓN DE BOCA!
Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
Posible formación de Huracán
Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo.
Posible formación de Boca
Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.