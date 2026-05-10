Juanfer Quintero les respondió a los hinchas de River que cantaron que se fueran todos ante San Lorenzo: “Hay mucha inconsciencia”

El colombiano convirtió el gol agónico y lo festejó de cara a la tribuna por el cántico que se entonaba en el Monumental.

En la noche del domingo, River venció por penales a San Lorenzo y clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. En un verdadero partidazo en el que pasó de todo, el Millonario pasó por todas las emociones bajo un clima hostil en el Estadio Monumental. Tal es así que hasta Juan Fernando Quintero le gritó el gol a los hinchas, cuando convirtió el empate agónico.

En la última jugada del alargue, el colombiano marcó el tanto que llevó la historia a la tanda de penales y automáticamente festejó de cara a la tribuna, quejándose de la canción que estaban entonando. Esto se debe a que, desde los cuatro costados, bajaba el típico “que se vayan todos, que no quede ni uno solo“, por el claro descontento por el resultado adverso ante el Ciclón.

Juanfer Quintero marcó el gol agónico que llevó a los penales a River vs. San Lorenzo y SE LO GRITÓ A LA TRIBUNA arengando. pic.twitter.com/KJ7jFlURBT — SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2026

Lo cierto es que, tras sellar la clasificación, Juanfer rompió el silencio. “Uno se pone emocional. Eso es lo que nosotros sentimos, el fútbol“, manifestó en primera instancia. Luego, agregó: “Es el club que nosotros amamos. A veces nos da muy duro, más de lo normal. Es la energía que tenemos, la hermandad. Más allá de lo que se habla afuera, nosotros tratamos de hacer las cosas bien“.

Pocos segundos más tarde, continuó: “Somos justos merecedores del triunfo por todo lo que hicimos. A veces el fútbol es duro, pero hoy nos dio la razón, el premio. Quiero felicitar a todos mis compañeros, esto es de todos”. Pero en ese preciso momento, sentenció: “Después de lo que se estaba hablando antes del gol, que nos fuéramos todos… Por eso me pongo sentimental“.

¡Emotiva imagen! Juanfer Quintero, solo en el Más Monumental y hasta las lágrimas tras la clasificación agónica de River a cuartos de final en el Apertura. Así siente el colombiano al Millonario… pic.twitter.com/oKxJkzTdvY — SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2026

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el zurdo amplió su discurso al respecto. “Le hemos dado mucho a este club, todavía tenemos mucho por dar. Tenemos tres partidos finales“, expresó sin titubear ante el micrófono al término del compromiso en el Monumental. Como si no hubiese sido suficiente, redobló la apuesta y fue por más. “Hay mucha inconsciencia“, deslizó.

Prácticamente de forma inmediata, siguió revelando su postura sobre la canción que cantaban los simpatizantes de River antes del final del partido. “Amo a todos los hinchas, a este club y por eso uno se pone muy sentimental“, aseguró Juanfer mientras se lo percibía claramente sensible y entre lágrimas. “El fútbol cambia y mira cómo estamos”, culminó sus declaraciones.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO Y EL SENTIMIENTO A FLOR DE PIEL: las palabras de Juanfer tras la victoria por penales de River a San Lorenzo en el Más Monumental.



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