Eduardo Coudet, sincero ante la exigencia de los hinchas de River: “A mí me gusta”

El Monumental tuvo un clima hostil con los jugadores en el duelo ante San Lorenzo y el Chacho entendió a la gente.

En una noche en la que pasó de todo, River venció por penales a San Lorenzo y clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. Con un clima hostil en el Estadio Monumental, el Millonario lo igualó en la última jugada del alargue y estiró la serie a la pena máxima, donde se impuso en una definición apasionante. En ese contexto, Eduardo Coudet habló en conferencia de prensa.

Lo cierto es que, cuando Juan Fernando Quintero convirtió el 2-2 agónico, los hinchas cantaban “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Esta acción no pasó desapercibida, el colombiano le gritó el tanto a la gente y se quejó por el cántico entonado en un momento determinante. Lógicamente, al Chacho le consultaron sobre la exigencia de los fanáticos y no titubeó…

Eduardo Coudet, entrenador de River Plate. (Getty Images)

En la rueda de prensa, el entrenador no le esquivó al problema. “La exigencia en este club es así. Estamos donde estamos y a mí me gusta“, sentenció Coudet ante el acontecimiento de la noche. “Lo que quiere ver el hincha es lo que queremos ver todos. Lo más importante es que se fueron contentos. De la exigencia a la alegría“, manifestó pocos segundos más tarde.

Inmediatamente después, el director técnico continuó: “La exigencia nos va a hacer mejores. Es River“. Lejos de cambiar de tema, redobló la apuesta y fue por más. “Pudimos salir ganando, fuimos a la mitad de la cancha y saludamos a la gente. Más juntos que nunca. Lo dije desde el primer día, el mensaje es unidad. La gente nos acompaña mucho, se hace sentir“, expresó también.

Eduardo Coudet, entrenador de River Plate. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Ahora hay que estar juntos, nosotros con la gente“, sostuvo con un tono más que contundente. De cara a lo que se viene en las próximas horas, deslizó: “Estamos en cuartos de final, jugamos otra vez en casa y ojalá el miércoles podamos hacer un gran partido y continuar“.

Lógicamente, también analizó el partido. “El primer tiempo fue muy bueno, generamos situaciones y podríamos haber hecho un par de goles“. Sin embargo, se tomó unos segundos para destacar lo hecho por el Ciclón y fue en ese momento cuando soltó: “En el único tiro al arco nos fuimos perdiendo 1-0. Fueron tres tiros al arco y dos goles de San Lorenzo. Todo cuesta“.

Eduardo Coudet, entrenador de River Plate. (Getty Images)

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Por otro lado, sobre la táctica del conjunto azulgrana, dijo: “Es difícil generar mucho fútbol contra un equipo con 10 jugadores, que mete un bloque bajo y bien armado“. Y en cuanto a la enorme cantidad de situaciones desperdiciadas por sus jugadores, añadió: “Parecía que no quería entrar. Entró la última y después le dimos demasiada emoción a los penales para mi gusto“.

Por último, elogió a Santiago Beltrán cuando expresó: “Lo que más destaco de él es ser un arquero de equipo grande. Sacó las que tenía que sacar, o las que podía sacar, y después los penales. Es complejo ser arquero de un equipo al que la patean poco”. Además, lanzó un mensaje para el futuro inmediato. “Armani ya va a estar a disposición para el partido del miércoles“, reveló Coudet.

¡ATENCIÓN HINCHAS DE RIVER! Coudet destacó el trabajo de Beltrán y también aclaró que Armani, desde el miércoles, podrá estar disponible para el arco del Millonario.



🧤 ¿Quién debe ser el titular? pic.twitter.com/gor7ScOiWB — SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2026