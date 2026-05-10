River vs. San Lorenzo EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por los octavos de final del Torneo Apertura: minuto a minuto

En el Monumental, el Millonario recibe al Ciclón por un lugar en los cuartos de final, donde el rival será Vélez o Gimnasia.

Este domingo por la tarde-noche, River recibe a San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Monumental, comienza a partir de las 19 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino. El encuentro es transmitido por ESPN Premium y el minuto a minuto en BOLAVIP.