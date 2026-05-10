Este domingo por la tarde-noche, River recibe a San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Monumental, comienza a partir de las 19 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino. El encuentro es transmitido por ESPN Premium y el minuto a minuto en BOLAVIP.
River vs. San Lorenzo EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por los octavos de final del Torneo Apertura: minuto a minuto
En el Monumental, el Millonario recibe al Ciclón por un lugar en los cuartos de final, donde el rival será Vélez o Gimnasia.
¡ASÍ FORMA RIVER!
¡San Lorenzo, ilusionado!
Con fe.— San Lorenzo (@SanLorenzo) May 10, 2026
Con ilusión.
Vamos San Lorenzo. pic.twitter.com/XG7tp77HOf
¿Qué pasa si hay empate?
En caso de empate, se disputará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad al cabo de la misma, la clasificación a cuartos de final se decidirá en tanda de penales.
¡Todo listo en los vestuarios!
Por qué no juega Alexis Cuello
La figura de San Lorenzo está suspendido por haber sido expulsado en la última fecha de la fase regular ante Independiente, donde recibió la segunda tarjeta amarilla por simular.
Vélez o Gimnasia, el rival
El ganador de River - San Lorenzo se enfrentará al Fortín o al Lobo platense, según quién avance en el duelo de las 21:30 hs.
Si pasa River: jugarán en el Monumental.
Si pasa San Lorenzo: jugará de visitante.
Cómo llega San Lorenzo
- Cuenca 0-0 San Lorenzo
- San Lorenzo 1-2 Independiente
- San Lorenzo 1-1 Santos
Cómo llega River
- Carabobo 1-2 River
- River 0-1 Atlético Tucumán
- Bragantino 0-1 River
Los árbitros del partido
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
- Cuarto árbitro: Yamil Possi
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Carlos Córdoba