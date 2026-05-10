Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Fútbol europeo

Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO y ONLINE vía DSports por LaLiga: ¡Formaciones confirmadas!

El equipo blaugrana va en búsqueda de quedarse con el título local frente al Merengue, que está obligado a ganar para evitar la consagración.

Barcelona quiere ser campeón ante Real Madrid en el Camp Nou.
© GettyBarcelona quiere ser campeón ante Real Madrid en el Camp Nou.

El fútbol español se viste de gala. Por la fecha 35 de LaLiga, Barcelona recibe a Real Madrid, este domingo desde las 16 en el Camp Nou, en una edición del Clásico que puede ser histórica. Es que el conjunto Culé solamente necesita de un empate para quedarse con el título enfrente de los ojos de su clásico rival, que llega sumergido en una profunda crisis institucional y deportiva. La transmisión del encuentro está a cargo de DSports.

La formación de Barcelona

Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Gavi; Dani Olmo, Fermín, Rashford; Ferran Torres.

La alineación de Real Madrid

Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Brahim, Gonzalo y Vinicius.

Barcelona vs. Real Madrid: minuto a minuto

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones