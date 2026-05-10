Rosario Central 0-0 Independiente EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por los octavos de final del Torneo Apertura: minuto a minuto

En el marco de los octavos de final del Torneo Apertura, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central e Independiente se enfrentan en búsqueda de un lugar en los cuartos de final. El encuentro comienza a las 15.00 horas, será dirigido por Yael Falcón Pérez y podrá verse en vivo a través de ESPN Premium.
Rosario Central vs. Independiente: minuto a minuto
Las formaciones del partido
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández, Ángel Di María y Enzo Copetti.
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Maximiliano Gutiérrez, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.