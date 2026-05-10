Rosario Central 0-0 Independiente EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por los octavos de final del Torneo Apertura: minuto a minuto

En el Gigante de Arroyito, el Canalla y el Rojo buscan el pase a los cuartos de final del certamen.

En el marco de los octavos de final del Torneo Apertura, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central e Independiente se enfrentan en búsqueda de un lugar en los cuartos de final. El encuentro comienza a las 15.00 horas, será dirigido por Yael Falcón Pérez y podrá verse en vivo a través de ESPN Premium.

Rosario Central vs. Independiente: minuto a minuto

Las formaciones del partido

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández, Ángel Di María y Enzo Copetti.

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández, Ángel Di María y Enzo Copetti. Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Maximiliano Gutiérrez, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.

El cuadro de los cuartos de final