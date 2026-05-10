Estudiantes 0-0 Racing EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por los octavos de final del Torneo Apertura: minuto a minuto

Tras clasificar con lo justo, la Academia se enfrentará ante el líder de la Zona A en un duelo de potencias con presentes distintos.

Por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, Estudiantes de La Plata recibe este domingo a Racing en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Desde las 17, el encuentro se podrá sintonizar a través de TNT Sports y contará con el arbitraje de Sebastián Martínez.

Estudiantes vs. Racing: minuto a minuto

Las formaciones del partido:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Santiago Núñez; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Mikel Amondarain, Facundo Farías, Edwuin Cetré; y Guido Carrillo.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Alan Forneris, Adrián Fernández; Matías Zaracho, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

El cuadro del Torneo Apertura 2026: