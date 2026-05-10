El lateral derecho tuvo que ser reemplazado en la derrota del Atlético de Madrid ante Celta de Vigo y estará fuera de las canchas por alrededor de tres semanas.

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina recibió una noticia que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni: Nahuel Molina sufrió un desgarro durante la derrota que Atlético de Madrid sufrió este sábado ante Celta de Vigo. Y, si bien los tiempos de recuperación marcan que llegaría al debut frente a Argelia, lo cierto es que lo haría sin rodaje competitivo.

El lateral derecho había comenzado como titular, pero debió salir a los 15 minutos del segundo tiempo tras sentir una molestia muscular que le impidió continuar. Luego de los estudios médicos realizados en España, TyC Sports confirmó que se trata de un desgarro de grado I, lesión que le demandará alrededor de tres semanas de recuperación.

En ese escenario, si bien los plazos le permitirían estar disponible para el estreno mundialista previsto para el 16 de junio, la principal preocupación de Lionel Scaloni pasa por su condición física y la falta de ritmo futbolístico con la que podría llegar a la competencia.

De esta manera, el cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución en los próximos días, sobre todo teniendo en cuenta que la lista definitiva para el Mundial deberá presentarse antes del 30 de mayo. A eso se suma que la idea de la Albiceleste es iniciar la concentración en Kansas City hacia fines de este mes.

Nahuel Molina llegaría con lo justo al Mundial con Argentina (Getty).

La enfermería de la Selección

La lesión de Molina se suma a otras complicaciones físicas que afectan a nombres importantes del plantel, como Cristian Romero y Nicolás González. En el caso del Cuti, continúa recuperándose de una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha sufrida hace un mes, mientras que el delantero surgido de Argentinos Juniors arrastra un desgarro grado I en el isquiotibial derecho. En ambos casos, la expectativa es que lleguen al Mundial con lo justo desde lo físico.

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En cuanto a Molina, Scaloni deberá empezar a evaluar alternativas en caso de que la recuperación no evolucione como se espera. Si eso ocurre, una de las opciones que gana terreno es Agustín Giay. El defensor de Palmeiras ya tuvo participación en la última fecha FIFA de marzo, cuando fue utilizado como variante ante la ausencia de Gonzalo Montiel, por lo que se perfila como uno de los principales nombres en consideración para ocupar el lateral derecho si finalmente se abre un escenario de reemplazo.

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