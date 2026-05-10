Boca hoy: autocrítica de Úbeda, la racha sin ser campeón y las críticas a Weigandt

Terminó el Torneo Apertura para Boca. Con la derrota 3 a 2 frente a Huracán en La Bombonera, el elenco de Claudio Úbeda quedó eliminado en los octavos de final y cerrará el semestre con la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, el DT habló en conferencia y los hinchas criticaron a los jugadores.

Úbeda, autocrítico tras la eliminación de Boca ante Huracán

En un partidazo en La Bombonera, Boca perdió 3-2 ante Huracán y quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura 2026, siendo un golpe muy duro en la previa de la definición de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Bajo ese contexto, Claudio Úbeda rompió el silencio tras la derrota al asistir a la conferencia de prensa protocolar.

Lo cierto es que el entrenador fue contundente. “El partido lo perdimos nosotros“, sentenció como frase fuerte delante del micrófono. Pocos segundos más tarde, el director técnico del Xeneize redobló la apuesta y fue por más. “No se pueden cometer más ese tipo de errores, terminan dejándote afuera de una competencia importante“, manifestó sin titubear al decirlo.

los hinchas de Boca apuntaron contra Weigandt

En la noche del sábado, Boca perdió 3-2 ante Huracán y quedó eliminado en octavos de final del Torneo Apertura 2026. Con un gol tempranero de Leonardo Gil, un doblete de Oscar Romero y pese los tantos de Milton Giménez y Ángel Romero, el Globo se impuso en La Bombonera y selló la clasificación. Sin embargo, el foco estuvo puesto en las críticas de los hinchas a Marcelo Weigandt.

Luego de un pésimo rendimiento en el primer tiempo, que se suma a su ya flojo nivel en el último tiempo, Claudio Úbeda lo reemplazó en el entretiempo. De hecho, ingresó Malcom Braida en su lugar, en una posición que jamás ocupó a lo largo de su carrera. En ese sentido, los simpatizantes no estuvieron ajenos a esto y arremetieron contra el Chelo, por su pobre desempeño.

Cuántos días lleva Boca sin ser campeón

En La Bombonera, Boca no pudo hacerse fuerte de local, perdió 3 a 2 con Huracán, que terminó con nueve jugadores, y quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura. Como consecuencia de esto, la sequía de títulos continúa creciendo.

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Es que, desde el 1° de marzo de 2023 hasta la actualidad, el elenco de la Ribera no logró volver a dar una vuelta olímpica. Es por eso que la racha sin ganar un certamen tanto a nivel local como internacional es de 1166 días , y crecerá por lo menos hasta fines de 2026.

Las vías que le quedan a Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2027

Este sábado 9 de mayo Boca cayó 3 a 2 con Huracán en la Bombonera en uno de los cruces correspondientes a los Octavos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino y ya van más de 3 años sin consagraciones (su último título fue la Supercopa Argentina que le ganó a Patronato en marzo del 2023).

Pero el lamento del Xeneize no solo tiene que ver con que dejó escapar una nueva chance para celebrar, sino que, además, se le apagó una de las opciones que tenía para garantizar su lugar en la Copa Libertadores 2027, aunque todavía tiene otras vías con las que puede clasificar.