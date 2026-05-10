Cuándo se juegan los cuartos de final del Torneo Apertura 2026: el cuadro confirmado

Se jugaron los últimos cuatro duelos de los octavos de final y solo quedan 8 equipos en carrera por el título del primer semestre.

El Torneo Apertura 2026 ya entró en etapa de definiciones. Atrás quedó la fase inicial y las zonas ya se mezclaron en una instancia de eliminación directa en la que ya cayeron varios de los candidatos. Este domingo se disputaron los últimos encuentros de octavos de final y solo 8 equipos aún sueñan con el trofeo.

La acción comenzó el sábado con los primeros cuatro compromisos y los primeros batacazos. Belgrano triunfó ante Talleres en el clásico de Córdoba y luego Huracán sorprendió ante Boca en La Bombonera. Más tarde, Unión bajó a Independiente Rivadavia en Mendoza, mientras que Argentinos Juniors fue el único local del día que ganó su partido, ante Lanús.

El domingo también fue una jornada de sorpresas. Rosario Central trabajó y ganó ante Independiente para meterse en la próxima instancia. Luego, Racing eliminó a Estudiantes, otro de los candidatos. En un duelo cambiante, River se quedó con la victoria por penales ante San Lorenzo. A última hora, Gimnasia La Plata completó el batacazo ante Vélez en Liniers.

Beltrán, héroe de River ante San Lorenzo. (Foto: Getty)

La acción en los Playoffs del Torneo Apertura 2026 se retomará el próximo martes cuando empiecen los cuartos de final. Hasta el miércoles se disputarán los encuentros de esta fase hasta encontrar a los semifinalistas.

Cuándo se juegan los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

MARTES 12 DE MAYO

19.00 – Belgrano vs. Unión de Santa Fe

21.30 – Argentinos Juniors vs. Huracán

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MIÉRCOLES 13 DE MAYO

19.00 – Rosario Central vs. Racing Club

21.30 – River Plate vs. Gimnasia La Plata

Así está el cuadro del Torneo Apertura 2026

Datos clave

El martes 12 jugarán Belgrano ante Unión de Santa Fe y Argentinos contra Huracán.

jugarán Belgrano ante Unión de Santa Fe y Argentinos contra Huracán. El miércoles 13 se enfrentarán Rosario Central contra Racing Club y River ante Gimnasia.

se enfrentarán Rosario Central contra Racing Club y River ante Gimnasia. El Torneo Apertura 2026 presenta estos cuatro partidos confirmados en su cuadro actual.