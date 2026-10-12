Picante cruce entre Almada y Forestello que no se vio en la transmisión: “Pelotu…”

El entrenador del conjunto cordobés se cruzó feo con el campeón del mundo, aunque finalmente terminó todo con un abrazo.

River recibió a Estudiantes de Río Cuarto el pasado sábado en el Estadio Monumental. Los dirigidos por Leonardo Ponzio ganaron 1 a 0, mientras que los cordobeses descendieron a cuatro fechas para el cierre de la temporada regular. Una de las curiosidades de la jornada fue el fuerte cruce que hubo entre Thiago Almada y Rubén Forestello, entrenador del León del Imperio.

Almada no jugó desde el arranque ya que venía de recibir el alta el pasado viernes. Leonardo Ponzio lo mandó a la cancha en el segundo tiempo y allí fue cuando se cruzó feo con Rubén Forestello. El Guayo se movía por la banda izquierda, cerca del entrenador del León del Imperio cuando esté le dio una indicación a su marcador.

Las cámaras de ESPN Fútbol 1 captaron el momento en el que Forestello le decía a Garnerone: “Levantá, andá arriba. Dale que Almada no puede, está encerrado”. El Guayo lo mira y le dice algo y el entrenador pierde la paciencia y lo insulta: “Le estaba hablando a aquel, boludo. ¿Qué te pasa pelotudo? Le estaba hablando a aquel”.

Thiago Almada no se quedó atrás, lo siguió mirando mientras el partido se desarrollaba y soltó: “La con… de tu madre”. Forestello no tomó nada bien el insulto y retrucó: “Cerrá bien el ort… que estoy hablando con él, pelotudo”. En ese momento, Leonardo Ponzio intercede y pide calma para ambos protagonistas.

¿Cómo terminó la pelea?

Ponzio se acercó a Forestello, habló al oído. Luego Thiago Almada entendió que el entrenador rival no le estaba hablando a él y ahí fue que le pidió disculpas desde adentro de la cancha. Una vez finalizado el partido, el Guayo se acercó a Rubén Forestello y le dio un abrazo, por lo que todo finalizó en buenos términos.

El duelo menos pensado… ¡FORESTELO SE CALENTÓ CON THIAGO ALMADA Y SE DIJERON DE TODO EN EL MONUMENTAL! Luego arreglaron las cosas y todo terminó en paz.



📺 #ESPNFútbol1 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/VW2jgdWgrZ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2026

Publicidad

Las posiciones del Torneo Clausura

DATOS CLAVE