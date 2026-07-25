Más allá del monto de la cláusula de rescisión, en Racing se mostraron firmes ante una condición clave para que el capitán emigre.

A pesar de que Racing tuvo un primer semestre para el olvido, Santiago Sosa fue de los pocos futbolistas que lograron destacarse. Ahora, con el nuevo cuerpo técnico al mando, y con dos triunfos en fila, los hinchas empiezan a ilusionarse. Eso sí, también son cautos y recuerdan un refrán que los llevó a gloria en 2001: “Paso a paso”.

Mientras el capitán busca adaptarse a ser el único mediocampista de contención en el esquema que emplea Juan Pablo Vojvoda, que en los primeros cotejos jugó con un 4-1-3-2, apareció una oferta de Vasco da Gama, que volvió a interesarse en el mercedino de 27 años surgido de las inferiores de River.

Santiago Sosa, capitán de Racing.

Los brasileños ofrecieron 7.000.000 de dólares para quedarse con la ficha de Sosa, pero además de responder que era insuficiente porque Diego Milito y compañía pretendían 10.000.000 de la moneda estadounidense, BOLAVIP pudo confirmar que los directivos no quieren volver a negociar con ningún equipo brasileño.

“No pagan”, le exclamaron a este medio cuando se consultó la razón por la que se negaban a realizar operaciones con el país limítrofe. Y en el argumento indicaron que aún esperan que Gremio abone por la ficha de Juan Ignacio Nardoni, quien llegó a Porto Alegre a principio de año, como así también aguardan por el pago de SC Internacional por Johan Carbonero.

Cabe destacar que la Academia inició un reclamo en FIFA por la deuda que poseen los directivos del club gaúcho tras ejecutar la opción de compra por el extremo colombiano con pasado en Gimnasia y Esgrima de La Plata. De esta manera, todo hace creer que el futuro de Sosa, al menos hasta fin de año, estará en Avellaneda. Y es algo que el jugador desea.

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Santiago Sosa, capitán de Racing. (Foto: Prensa Racing)

El contrato de Santiago Sosa en Racing

Al momento de sellar el último acuerdo contractual de Santiago Sosa, desde la dirigencia de Racing no solo establecieron que el vínculo culminará el 31 de diciembre de 2028, sino que también le mantuvieron la cláusula de rescisión fijada en 12 millones de euros.

Los números de Santiago Sosa en Racing

Desde su desembarco en Racing a comienzos de 2024, Santiago Sosa ha logrado acumular 112 encuentros de carácter oficial, con 7 anotaciones y 3 asistencias. A su vez, formó parte de la conquista de 2 títulos: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

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