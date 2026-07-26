El golazo de Alexander Díaz picándosela a Álvaro Montero en Deportivo Riestra vs. Boca

El delantero del Malevo hilvanó una corrida fantástica y una definición exquisita para estampar el tercero frente al Xeneize.

Partido de locos en el Estadio Guillermo Laza de Villa Soldati, entre Boca Juniors y Deportivo Riestra. Es que, en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, el Malevo arrancó realmente con todo.

Aprovechando que el Xeneize guardó a varios habituales titulares, el conjunto anfitrión diagramó un primer tiempo sencillamente fenomenal. Abrió la cuenta por intermedio de Braian Sánchez, amplió distancias gracias a Antony Alonso y luego llegó la frutilla del postre.

Sucede que, cuando transcurrían jugados 38 minutos de ese mismo período inicial, los comandados tácticamente por Guillermo Duró estamparon el 3-0 con el que luego llegaría el descanso. Y lo hicieron con un golazo que será difícil de olvidar para sus hinchas.

Alexander Díaz, delantero surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro, hilvanó una gran corrida, arremetiendo contra todos sus marcadores. Posteriormente, se despachó con una resolución impresionante que hizo estéril el esfuerzo de Álvaro Montero.

El delantero de Deportivo Riestra utilizó un recurso exquisito para picársela al altísimo arquero colombiano que había dejado satisfecho a Rodolfo Arruabarrena frente a O’Higgins, pero que no pudo repetir su buena actuación este domingo contra Riestra.

El golazo de Alexander Díaz

¡¡¡CIERREN TODO, ES EL GOLAZO DEL CAMPEONATO!!! Alexander Díaz tomó la pelota en campo propio, la trasladó con calidad y se la picó a Montero para marcar el 3-0 de Riestra a Boca.



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