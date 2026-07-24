Racing 1-1 Gimnasia EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura: minuto a minuto

Racing y Gimnasia de La Plata se ven las caras en el Cilindro de Avellaneda por la primera fecha del campeonato. La Academia busca iniciar su camino con el pie derecha, mientras que el Lobo quiere dar el golpe e imponerse de visitante.
El 1-1 de Gimnasia vs. Racing
¡NO ESTÁ NICO, PERO SÍ BAUTI! Barros Schelotto capturó el rebote de Cambeses, luego del tiro libre rápido de Nacho Fernández y el disparo de Auzmendi, y marcó el 1-1 de Gimnasia ante Racing en El Cilindro.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026
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El 1-0 de Racing vs Gimnasia
¡¡LUEGO DE SU GOLAZO ANTE DEFENSA POR #CopaArgentina, MATKO ARRANCÓ EL #TorneoClausura CON OTRO HERMOSO GOL!! Recuperación alta de Racing y derechazo letal de Miljevic, para poner el 1-0 ante Gimnasia.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026
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La formación de Racing
Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Gonzalo Escudero, Alfonso Espino; Santiago Sosa, Alejandro Tello; Matías Zaracho, Matko Miljevic, Santiago Solari;Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.
La formación de Gimnasia
Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacion Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.