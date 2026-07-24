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Racing 1-1 Gimnasia EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura: minuto a minuto

La Academia busca iniciar su camino con el pie derecha, mientras que el Lobo quiere dar el golpe e imponerse de visitante.

Racing vs. Gimnasia por el Torneo Clausura: minuto a minuto
Racing vs. Gimnasia por el Torneo Clausura: minuto a minuto

Racing y Gimnasia de La Plata se ven las caras en el Cilindro de Avellaneda por la primera fecha del campeonato. La Academia busca iniciar su camino con el pie derecha, mientras que el Lobo quiere dar el golpe e imponerse de visitante.

El 1-1 de Gimnasia vs. Racing

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El 1-0 de Racing vs Gimnasia

La formación de Racing

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Gonzalo Escudero, Alfonso Espino; Santiago Sosa, Alejandro Tello; Matías Zaracho, Matko Miljevic, Santiago Solari;Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

La formación de Gimnasia

Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacion Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo
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