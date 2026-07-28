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Copa Sudamericana

Si Tigre clasifica, cuándo y contra quién juega en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

El conjunto de Diego Dabove ganó por 3 a 0 la ida ante Nacional y quedó a tiro de la clasificación a octavos de final.

Si Tigre clasifica, cuándo y contra quién juega en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
© X: @catigreoficialSi Tigre clasifica, cuándo y contra quién juega en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Tigre y Nacional de Montevideo se miden, desde las 19:00, por la vuelta de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se jugará en el José Dellagiovanna y tendrá el arbitraje de Flávio Rodrigues de Souza.

En el encuentro de ida, el Matador de Victoria se impuso por 3 a 0 con los goles de Elías Cabrera, Jalil Elías y Nacho Russo, por lo que prácticamente encaminó su clasificación a la próxima ronda en el Gran Parque Central de Uruguay.

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Si logra mantener esta diferencia a su favor, se meterá en los octavos de final del certamen, donde espera Montevideo City Torque como rival. La ida se disputará entre el 11 y el 13 de agosto y la revancha en el Monumental entre el 18 y el 20, con fechas aún a confirmar de manera exacta.

Los cruces de la Copa Sudamericana

  • Recoleta – Boca/O’Higgins
  • Bolívar/Gremio – Sao Paulo
  • River – Independiente Santa Fe/Caracas
  • Independiente Medellín/Vasco da Gama – Olimpia
  • Sporting Cristal/RB Bragantino – Atletico Mineiro
  • UCV/Santos – Macará
  • Nacional/Tigre – Montevideo City Torque
  • Lanús/Cienciano – Botafogo
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Lautaro Tiburzio
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