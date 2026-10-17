Racing vs. Independiente: alineaciones, dónde ver, historial, y cómo llegan al clásico por el Clausura 2026

Desde las 14:45 en el Cilindro de Avellaneda, Racing e Independiente protagonizarán la edición 240 del clásico.

Este domingo por la tarde, Racing recibirá a Independiente en un nuevo Clásico de Avellaneda. El partido, pautado para las 14:45hs, será determinante para la tabla de posiciones de cara a la recta final del Torneo Clausura 2026.

Ambos equipos llegan al clásico estrictamente necesitados. Los dirigidos por Chirola Romero de manera interina se encuentran en la antepenúltima posición de la Zona B y 22° en la anual, ya sin chances de clasificar a competencias internacionales del año entrante.

El Rojo, con Jadson Viera al mando, se encuentran mejor futbolísticamente, ya que están en zona de clasificación a playoffs (7° en la zona A) y a cinco puntos de las copas internacionales en la anual. Sin embargo, el clima político condiciona el presente de Independiente, por lo que ganar será fundamental para apaciguar el tenso contexto.

Cabe destacar que el primer duelo de este año entre ambos equipos de Avellaneda fue para el Diablo, gracias al 1 a 0 convertido por Gabriel Ávalos en el Libertadores de América. En el Cilindro, en el Día de la Madre y desde las 14:45, ambos equipos buscarán hacerse dueños de la 240° edición del segundo clásico más importante del país. A continuación, todos los detalles.

Las posibles formaciones de Racing e Independiente

Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho o Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico; Lautaro Díaz, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala o Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Matías Abaldo o Luciano Cabral. DT: Jadson Viera.

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Los convocados de Racing e Independiente

ℹ️ Estos son los convocados para el Clásico de Avellaneda.



¡Vamos Academia! 🩵🤍 pic.twitter.com/ZfpvHa0stz — Racing Club (@RacingClub) October 17, 2026

📋 Convocados para visitar a Racing Club en el estadio Presidente Perón.#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/KGerOfG6Ur — C. A. Independiente (@Independiente) October 17, 2026

Dónde ver el Clásico de Avellaneda

El duelo entre Racing e Independiente se podrá sintonizar por los dos canales del pack premium del fútbol argentino. Es decir, por ESPN Premium y TNT Sports en simultáneo.

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El historial y los 10 partidos más recientes

Entre Copas Nacionales, Copas Internacionales, Primera División y Amateurismo, Independiente y Racing se enfrentaron 239 veces. El saldo es de 90 triunfos para el Rojo, 71 para la Academia y 78 paridades.

Estos son los últimos diez clásicos disputados:

Liga Profesional (8/8/2021): Independiente 1-0 Racing (Silvio Romero)

Copa de la Liga (19/3/2022): Independiente 1-2 Racing (Lucas González para Independiente, Gabriel Hauche y Enzo Copetti para Racing)

Liga Profesional (10/7/2022): Racing 1-0 Independiente (Gabriel Hauche)

Liga Profesional (16/4/2023): Independiente 1-1 Racing (Martín Cauteruccio para Independiente y Matías Rojas para Racing)

Copa de la Liga (30/9/2023): Racing 0-2 Independiente (Alexis Canelo y Braian Martínez)

Copa de la Liga (24/2/2024): Independiente 0-1 Racing (Adrián Martínez)

Liga Profesional (25/8/2024): Racing 0-0 Independiente

Torneo Apertura (16/3/2025): Independiente 1-1 Racing (Álvaro Angulo para Independiente y Gastón Martirena para Racing)

Torneo Clausura (28/9/2025): Racing 0-0 Independiente

Torneo Apertura (4/4/2026): Independiente 1-0 Racing (Gabriel Ávalos)

Racing – Independiente: cómo llegan y qué se les viene post clásico