El '10' de la Academia fue borrado por Chirola Romero por cuestiones futbolísticas y no sumará minutos este domingo en el Cilindro de Avellaneda.

Chirola Romero tomó una fuerte decisión de cara al clásico de Avellaneda con Independiente. El director técnico interino de Racing decidió dejar a Matko Miljevic afuera de la lista convocados y es un hecho que el ’10’ de la Academia no tendrá minutos este domingo en el Cilindro.

Miljevic venía siendo foco de críticas y ahora ni siquiera concentrará para enfrentar al Rojo este domingo 18 de octubre desde las 14:45 hs. Cabe resaltar que la decisión de su exclusión fue pura y exclusivamente futbolística.

Matko Miljevic tiene contrato en Racing hasta 2029 (Getty Images)

Esta decisión podría marcar el futuro de Miljevic en Racing. Sin embargo, el jugador de 25 años firmó un vínculo con el club es hasta 2029, por lo que su salida no se presenta como algo sencillo.

La imagen de Miljevic que indingó a los hinchas de Racing en el último partido

Matko Miljevic salió a la cancha con pantalón largo en el reciente duelo entre Racing y Belgrano en el Cilindro de Avellaneda. Esta imagen provocó indignación entre los hinchas de la Academia, quienes acusaron falta de profesionalismo y compromiso. Ahora, el exjugador de Huracán ni siquiera fue convocado para el clásico.

¿Es polémico? ¿Qué te parece? Racing saltó a la cancha para el duelo ante Belgrano, que terminó perdiendo 2-0 en El Cilindro, y todos los jugadores lo hicieron en pantalones cortos, menos Matko que salió en JOGGING… pic.twitter.com/geRLTkI4RQ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2026

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La lista de convocados de Racing para el clásico con Independiente