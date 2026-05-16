Las lesiones de Montiel, Moreno y Driussi ante Rosario Central: ¿Llegan a la final del Apertura?

La alegría en el Monumental quedó atravesada por la situación física de los tres futbolistas, que no pudieron terminar el partido ante el Canalla.

“Ojalá que sea leve lo de los lesionados. Es un tema que me duele mucho porque vienen trabajando bien y las lesiones nunca son bienvenidas”. La frase de Eduardo Coudet en conferencia resumió el clima que quedó flotando en el Monumental después de la clasificación de River a la final del Torneo Apertura. Porque más allá del triunfo ante Rosario Central, las lesiones de Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno encendieron todas las alarmas en el Millonario.

Aunque todavía resta conocer los partes médicos oficiales, el panorama no parece alentador para River. A menos de una semana de la definición del campeonato, y en medio de una agenda apretada por la Copa Sudamericana, todo indica que Coudet perdería a los tres futbolistas en el momento más decisivo del semestre.

Cómo es el caso de cada uno de los lesionados en River

La situación que más preocupación generó fue la de Driussi. El delantero sufrió una fuerte torcedura en la rodilla derecha tras una infracción de Franco Ibarra y abandonó la cancha entre lágrimas apenas a los 11 minutos del primer tiempo. Sin embargo, según pudo averiguar Bolavip, en las primeras evaluaciones se descartaría el peor escenario: no sería una rotura de ligamentos cruzados.

Driussi se retiró del Monumental entre lágrimas y generando preocupación en River (Getty Images).

En principio, el atacante habría sufrido un severo esguince del ligamento lateral interno. De todas formas, será sometido a estudios médicos para confirmar el diagnóstico definitivo, al igual que el resto de los futbolistas comprometidos.

Para desgracia del Millonario, Moreno atravesaría una situación similar. Los primeros análisis marcan que el mediocampista también habría sufrido un esguince en la rodilla izquierda. La lesión se originó al sentir una fuerte molestia en la rodilla izquierda después de realizar un pase durante el segundo tiempo. Incluso, abandonó el campo llorando, encendiendo la preocupación de todo el cuerpo técnico.

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Por su parte, Montiel tampoco logró completar el encuentro y fue reemplazado en el entretiempo por Fabricio Bustos. En River sospechan que se trataría de una lesión muscular en el cuádriceps izquierdo, lo cual también pondría seriamente en duda su presencia para la final del próximo domingo 24 de mayo en el Mario Alberto Kempes.

Montiel se someterá a estudios para determinar su situación muscular (Getty Images).

Considerando que se trata de dos esguinces y una lesión muscular, los plazos para que los tres jugadores puedan recuperarse en apenas una semana aparecen como prácticamente utópicos. De hecho, ya están descartados para el duelo de este miércoles frente a Bragantino por Copa Sudamericana. A partir de ahí, el foco estará puesto en evaluar si alguno logra reaparecer ante Blooming en el último compromiso del semestre antes del receso por el Mundial.

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