Ignacio Ovando se sumó a la Selección Argentina para los amistosos previos al Mundial 2026

El juvenil de Rosario Central se incorpora al plantel para los amistosos con Honduras e Islandia.

La delegación de la Selección Argentina en los Estados Unidos sumó un nuevo integrante. Se trata de Ignacio Ovando, que tras participar del encuentro que tuvo Rosario Central con Estudiantes de La Plata por la Copa Argentina el último domingo, viajó a Norteamérica para incorporarse al plantel de cara a los amistosos con Honduras e Islandia.

El juvenil canalla, de esta manera, se añade a un grupo que tiene como principales funciones servir de apoyo para los entrenamientos y estar preparados para acoplarse a la lista albiceleste para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, llegado el caso de que se produzca alguna baja repentina.

De esta manera, Nacho Ovando se añade a Santiago Beltrán (River), Agustín Giay (Palmeiras), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Tomás Aranda (Boca), Joaquín Freitas (River) y Simón Escobar (Vélez), quienes viajaron con el grueso del grupo desde Ezeiza directamente a la concentración en Kansas City a comienzos de esta semana.

En ese sentido, en donde el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni posa mayormente su atención es en el lateral derecho, dado que tanto Nahuel Molina como -principalmente- Gonzalo Montiel llegaron con diferentes complicaciones físicas. Por eso, los que más alerta estarán en estas semanas de preparación son Giay y Capaldo.

Nacho Ovando con la camiseta de la Selección Argentina en un amistoso en Ezeiza. Foto: @Nachovando

Por cierto, vale aclarar que la Selección Argentina tiene tiempo para realizar cambios en su nómina hasta 48 horas antes de su debut. Es decir, como su primer partido en el Mundial será el martes 16 de junio contra Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, podrá advertir a la FIFA con alguna modificación hasta el domingo 14.

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Los números de Ignacio Ovando en Rosario Central

Ignacio Ovando, defensor central de 18 años, de 1,82 mts y oriundo de Gualeguaychú, ya suma 29 presencias en la primera división de Rosario Central entre la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. De esa cantidad, 24 fueron en este 2026 (en 23 fue titular).