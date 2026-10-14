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TORNEO CLAUSURA

River empató y se mantiene fuera del Top 8: así están los cruces y la tabla del Torneo Clausura 2026

El Millonario descontó en la Zona B, pero debe seguir sumando para asegurar su participación en los Playoffs.

Fausto Vera, volante de River.
© GettyFausto Vera, volante de River.

Con solo 4 jornadas por delante en el Torneo Clausura, los puntos en juego tienen un enorme valor en la pelea por la clasificación a los octavos de final y la disputa de la Tabla Anual. En ese contexto, River Plate empató por 1-1 este miércoles en su duelo pendiente ante Sarmiento en Junín por la Fecha 11.

El Millonario buscaba una victoria que lo metiera entre los 8 mejores de la Zona B, precisamente ante uno de los rivales directos en esta lucha. Los de Junín, en cambio, aspiraban a igualar la línea de los punteros.

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A pesar de que los de Facundo Sava se pusieron primero en ventaja, River logró rescatar un punto de su visita a Junín por el grito de Gonzalo Montiel en el complemento. Este punto mantiene a los de Núñez fuera de la zona de clasificación, aunque a solo una unidad de este octavo lugar.

Este jueves comenzará la Fecha 13, donde River visitará a Belgrano el próximo domingo a las 20.15. Se trata de otro duelo directo para los de Ponzio, esta vez ante uno de los punteros del grupo.

Los cruces de octavos de final hasta el momento

  • Instituto vs. Independiente Rivadavia
  • Defensa y Justicia vs. Barracas Central
  • Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata
  • Vélez Sarsfield vs. Huracán
  • Rosario Central vs. Newell’s
  • Belgrano vs. Independiente
  • Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza
  • Sarmiento de Junín vs. Lanús

Así está la tabla del Torneo Clausura 2026

La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  7. Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. River Plate – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Gimnasia de La Plata – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. Lanús – 44 puntos
  12. Defensa y Justicia – 43 puntos
  13. Independiente – 42 puntos
  14. Huracán – 41 puntos
  15. Barracas Central – 39 puntos
  16. Sarmiento – 39 puntos
  17. Gimnasia (M) – 39 puntos
  18. San Lorenzo – 36 puntos
  19. Talleres – 35 puntos
  20. Unión – 34 puntos
  21. Tigre – 32 puntos
  22. Racing – 32 puntos
  23. Newell’s – 32 puntos
  24. Banfield – 31 puntos
  25. Atlético Tucumán – 28 puntos
  26. Platense – 27 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 22 puntos
  29. Aldosivi – 16 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

Datos clave

  • River Plate igualó 1-1 frente a Sarmiento en Junín con gol de Gonzalo Montiel.
  • El resultado mantiene a River Plate fuera de la zona de clasificación a octavos.
  • River Plate visitará a Belgrano el próximo domingo a las 20.15 por la Fecha 13.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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