River empató y se mantiene fuera del Top 8: así están los cruces y la tabla del Torneo Clausura 2026

El Millonario descontó en la Zona B, pero debe seguir sumando para asegurar su participación en los Playoffs.

Con solo 4 jornadas por delante en el Torneo Clausura, los puntos en juego tienen un enorme valor en la pelea por la clasificación a los octavos de final y la disputa de la Tabla Anual. En ese contexto, River Plate empató por 1-1 este miércoles en su duelo pendiente ante Sarmiento en Junín por la Fecha 11.

El Millonario buscaba una victoria que lo metiera entre los 8 mejores de la Zona B, precisamente ante uno de los rivales directos en esta lucha. Los de Junín, en cambio, aspiraban a igualar la línea de los punteros.

A pesar de que los de Facundo Sava se pusieron primero en ventaja, River logró rescatar un punto de su visita a Junín por el grito de Gonzalo Montiel en el complemento. Este punto mantiene a los de Núñez fuera de la zona de clasificación, aunque a solo una unidad de este octavo lugar.

EMPATE DE RIVER Y PICANTE GESTO DE MONTIEL



El lateral del Millonario marcó el 1-1 ante Sarmiento y lo celebró con un gesto que no pasó desapercibido.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/mA2RKxslWq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2026

Este jueves comenzará la Fecha 13, donde River visitará a Belgrano el próximo domingo a las 20.15. Se trata de otro duelo directo para los de Ponzio, esta vez ante uno de los punteros del grupo.

Los cruces de octavos de final hasta el momento

Instituto vs. Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia vs. Barracas Central

Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata

Vélez Sarsfield vs. Huracán

Rosario Central vs. Newell’s

Belgrano vs. Independiente

Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza

Sarmiento de Junín vs. Lanús

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Así está la tabla del Torneo Clausura 2026

La Tabla Anual 2026

Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 44 puntos Defensa y Justicia – 43 puntos Independiente – 42 puntos Huracán – 41 puntos Barracas Central – 39 puntos Sarmiento – 39 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos San Lorenzo – 36 puntos Talleres – 35 puntos Unión – 34 puntos Tigre – 32 puntos Racing – 32 puntos Newell’s – 32 puntos Banfield – 31 puntos Atlético Tucumán – 28 puntos Platense – 27 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 22 puntos Aldosivi – 16 puntos Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

Datos clave

River Plate igualó 1-1 frente a Sarmiento en Junín con gol de Gonzalo Montiel.

igualó 1-1 frente a Sarmiento en Junín con gol de Gonzalo Montiel. El resultado mantiene a River Plate fuera de la zona de clasificación a octavos.

fuera de la zona de clasificación a octavos. River Plate visitará a Belgrano el próximo domingo a las 20.15 por la Fecha 13.