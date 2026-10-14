River empató y se mantiene fuera del Top 8: así están los cruces y la tabla del Torneo Clausura 2026

Con solo 4 jornadas por delante en el Torneo Clausura, los puntos en juego tienen un enorme valor en la pelea por la clasificación a los octavos de final y la disputa de la Tabla Anual. En ese contexto, River Plate empató por 1-1 este miércoles en su duelo pendiente ante Sarmiento en Junín por la Fecha 11.
El Millonario buscaba una victoria que lo metiera entre los 8 mejores de la Zona B, precisamente ante uno de los rivales directos en esta lucha. Los de Junín, en cambio, aspiraban a igualar la línea de los punteros.
A pesar de que los de Facundo Sava se pusieron primero en ventaja, River logró rescatar un punto de su visita a Junín por el grito de Gonzalo Montiel en el complemento. Este punto mantiene a los de Núñez fuera de la zona de clasificación, aunque a solo una unidad de este octavo lugar.
EMPATE DE RIVER Y PICANTE GESTO DE MONTIEL— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2026
El lateral del Millonario marcó el 1-1 ante Sarmiento y lo celebró con un gesto que no pasó desapercibido.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/mA2RKxslWq
Este jueves comenzará la Fecha 13, donde River visitará a Belgrano el próximo domingo a las 20.15. Se trata de otro duelo directo para los de Ponzio, esta vez ante uno de los punteros del grupo.
Los cruces de octavos de final hasta el momento
- Instituto vs. Independiente Rivadavia
- Defensa y Justicia vs. Barracas Central
- Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata
- Vélez Sarsfield vs. Huracán
- Rosario Central vs. Newell’s
- Belgrano vs. Independiente
- Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza
- Sarmiento de Junín vs. Lanús
Así está la tabla del Torneo Clausura 2026
La Tabla Anual 2026
- Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
- Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 44 puntos
- Defensa y Justicia – 43 puntos
- Independiente – 42 puntos
- Huracán – 41 puntos
- Barracas Central – 39 puntos
- Sarmiento – 39 puntos
- Gimnasia (M) – 39 puntos
- San Lorenzo – 36 puntos
- Talleres – 35 puntos
- Unión – 34 puntos
- Tigre – 32 puntos
- Racing – 32 puntos
- Newell’s – 32 puntos
- Banfield – 31 puntos
- Atlético Tucumán – 28 puntos
- Platense – 27 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 22 puntos
- Aldosivi – 16 puntos
- Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO
Datos clave
- River Plate igualó 1-1 frente a Sarmiento en Junín con gol de Gonzalo Montiel.
- El resultado mantiene a River Plate fuera de la zona de clasificación a octavos.
- River Plate visitará a Belgrano el próximo domingo a las 20.15 por la Fecha 13.