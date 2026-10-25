Sufre River: la lesión de Aníbal Moreno a una semana del Superclásico contra Boca

En el tramo inicial del partido contra Racing, el mediocampista central sufrió una nueva complicación física que lo sacó de la cancha.

River sigue sufriendo lesiones mientras trata de encontrar el rumbo, todavía con el interinato de Leonardo Ponzio en la dirección técnica. Es que, este domingo, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, quien se averió fue Aníbal Moreno.

El volante central surgido de las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys de Rosario fue titular frente a Racing Club, en el Estadio Monumental de Núñez. Lo hizo tratando de asentarse después de una larga inactividad por una complicación física previa.

Sin embargo, en el tramo inicial del partido, Moreno volvió a padecer una lesión. Quedó tendido en el campo de juego y tuvo que ser retirado, dejándole su lugar al juvenil Lucas Silva. Un nuevo dolor de cabeza contemplando también la ausencia de Fausto Vera.

Se trata de otra mala noticia para el cuerpo técnico encabezado por Ponzio, más aún teniendo en cuenta la inminente llegada del Superclásico contra Boca Juniors del próximo domingo en la Bombonera, por la anteúltima fecha de la fase regular del certamen doméstico.

En medio de ese panorama, habrá que aguardar para conocer más detalles sobre el estado físico de Moreno, jugador que, precisamente, tuvo un paso por la Academia. Si no llega, Ponzio tendrá que seguir apostando por Silva o sorprender con el dibujo táctico.

La lesión de Aníbal Moreno

ANÍBAL MORENO TUVO QUE DEJAR LA CANCHA EN RIVER



El mediocampista del Millonario tuvo que salir en el primer tiempo y se lo vio con muestras de dolor, en su lugar entró SIlva.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/CgJp0imb4I — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 25, 2026

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