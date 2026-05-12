Belgrano vs. Unión EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Belgrano y Unión definen al primer semifinalista del Torneo Apertura. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Este martes 12 de mayo se enfrentan Belgrano y Unión por los cuartos de final del Torneo Apertura en el Estadio Julio César Villagra. El encuentro comienza a las 19:00 horas y se puede ver por ESPN Premium. Además, el árbitro es Andrés Merlos y en el VAR está Fernando Espinoza.

Después de ganar el clásico cordobés, donde eliminó a Talleres, el Pirata llega a esta instancia con el pecho inflado y con la ilusión intacta de poder gritar campeón por primera vez en su historia. Por su parte, el Tatengue se cargó, en Mendoza, a Independiente Rivadavia.

Belgrano vs. Unión: minuto a minuto

La formación de Belgrano vs. Unión

Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

La formación de Unión vs. Belgrano

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

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La terna arbitral de Belgrano vs. Unión

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Salomé Di Iorio

El cuadro del Torneo Apertura 2026