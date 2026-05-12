Belgrano vs. Unión EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Este martes 12 de mayo se enfrentan Belgrano y Unión por los cuartos de final del Torneo Apertura en el Estadio Julio César Villagra. El encuentro comienza a las 19:00 horas y se puede ver por ESPN Premium. Además, el árbitro es Andrés Merlos y en el VAR está Fernando Espinoza.
Después de ganar el clásico cordobés, donde eliminó a Talleres, el Pirata llega a esta instancia con el pecho inflado y con la ilusión intacta de poder gritar campeón por primera vez en su historia. Por su parte, el Tatengue se cargó, en Mendoza, a Independiente Rivadavia.
Belgrano vs. Unión: minuto a minuto
La formación de Belgrano vs. Unión
Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
La formación de Unión vs. Belgrano
Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
La terna arbitral de Belgrano vs. Unión
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá
- Árbitro Asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Salomé Di Iorio