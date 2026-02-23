Sebastián Villa se postuló para jugar en Boca y en River: “Tengo abierta la puerta”

En su retorno al fútbol argentino, Sebastián Villa volvió a demostrar un gran nivel, esta vez con la camiseta de Independiente Rivadavia. En la Lepra Mendocina ganó la Copa Argentina e incluso llegó a despedirse del club en diciembre, aunque su salida no se concretó.

El colombiano protagonizó uno de las grandes novelas del mercado de pases al postularse para vestir la camiseta de River Plate a pesar de su reciente paso por Boca Juniors. Pidió que Marcelo Gallardo lo llame, pero finalmente no se avanzó por su fichaje.

Ahora, Villa regresó a Independiente Rivadavia con una promesa de ser vendido a mitad de año. En ese contexto, el delantero brindó una entrevista en ESPN donde volvió a mostrarse abierto a jugar para el Millonario, aunque también deslizó que volvería al Xeneize.

“No solo River. Yo le tengo la puerta abierta a todos los clubes. Soy un trabajador. Mi trabajo es ser un futbolista profesional. Tengo que seguir trabajando. Boca, River, a todos los clubes…”, comenzó el delantero en charla con Gustavo López.

Luego, le recordaron que Juan Román Riquelme estuvo buscando a un extremo en las últimas semanas y, en esa línea, se desligó de la chance: “Ya no es decisión mía, hay otras personas que se encargan de eso”.

Además, fue consultado sobre la posibilidad de llegar a River próximamente, aprovechando uno de los cupos disponibles para fichar fuera de mercado: “Ahora estoy aquí, enfocado 100% en Independiente Rivadavia. Son cosas de mi representante. Yo me dedico a jugar al fútbol. Que sea lo que Dios quiera”.

Sebastián Villa, cómodo en Mendoza

A pesar de su claro interés por marcharse a un club con mayores desafíos, el cafetero valoró su estancia en Independiente Rivadavia junto a su familia: “Ahora estoy muy feliz acá. Firme la cláusula de mutuo acuerdo con el presidente. Ahora mi esposa está de 6 meses de embarazo, muy felices por esa noticia. Tener una buena mujer al lado te hace las cosas más fácil. Estoy tranquilo en Mendoza y dejo todo en las manos de Dios”.

