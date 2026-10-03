Talleres vs. Belgrano en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 11 del Torneo Clausura

Talleres y Belgrano se enfrentan este domingo 4 de octubre, en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

El clásico cordobés vuelve a tener fecha: Talleres y Belgrano se miden el domingo 4 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes, con las dos historias recientes bien distintas en la tabla del Clausura.

Para Talleres es una chance de cortar la mala racha y acercarse a la mitad de tabla en su propio clásico. Belgrano, en cambio, llega con la chance de meterse en zona de arriba si suma de visitante en el Kempes.

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Talleres no la está pasando bien: marcha 14° con 8 puntos en 10 partidos y acaba de caer 1-3 como visitante ante Instituto, después de un breve respiro con el triunfo 2-1 sobre Unión. La visita de Belgrano llega en el momento justo para intentar revertir el andar irregular que viene mostrando en las últimas fechas.

Belgrano, en cambio, atraviesa un presente mucho más sólido: está 5° con 16 puntos y viene de ganar 2-1 de local ante Estudiantes de Río Cuarto, tras dos empates consecutivos frente a Sarmiento y Huracán. El equipo llega con la confianza de quien no pierde hace varias fechas y con la ilusión de seguir escalando posiciones.

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El historial entre Talleres y Belgrano

El clásico cordobés tiene una historia pareja: de 32 enfrentamientos, Belgrano ganó 8, Talleres 7 y hubo 17 empates, una diferencia mínima que confirma lo parejo que suele ser este cruce. En los duelos recientes se impuso la cautela, con varios 0-0 y empates sin goles, aunque el antecedente más reciente quedó para la visita: Belgrano se llevó el 1-0 en el Kempes en mayo pasado.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/05/2026 Talleres vs. Belgrano 0-1 Liga Profesional Argentina 15/03/2026 Belgrano vs. Talleres 0-0 Liga Profesional Argentina 05/10/2025 Talleres vs. Belgrano 0-0 Liga Profesional Argentina 30/03/2025 Belgrano vs. Talleres 1-1 Liga Profesional Argentina 06/10/2024 Talleres vs. Belgrano 0-0 Liga Profesional Argentina 24/02/2024 Belgrano vs. Talleres 2-2 Liga Profesional Argentina 01/10/2023 Talleres vs. Belgrano 0-0 Liga Profesional Argentina 21/05/2023 Belgrano vs. Talleres 1-1 Liga Profesional Argentina 21/01/2023 Belgrano vs. Talleres 0-3 Club Friendlies 22/01/2019 Talleres vs. Belgrano 2-0 Club Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Huracán vs. Aldosivi — domingo 4 de octubre, 14:45 hs

Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs

Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs

Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs

Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs

Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs

Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs

En síntesis