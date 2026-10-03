Talleres vs. Belgrano en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 11 del Torneo Clausura

El clásico cordobés vuelve a tener fecha: Talleres y Belgrano se miden el domingo 4 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes, con las dos historias recientes bien distintas en la tabla del Clausura.
Para Talleres es una chance de cortar la mala racha y acercarse a la mitad de tabla en su propio clásico. Belgrano, en cambio, llega con la chance de meterse en zona de arriba si suma de visitante en el Kempes.
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Talleres no la está pasando bien: marcha 14° con 8 puntos en 10 partidos y acaba de caer 1-3 como visitante ante Instituto, después de un breve respiro con el triunfo 2-1 sobre Unión. La visita de Belgrano llega en el momento justo para intentar revertir el andar irregular que viene mostrando en las últimas fechas.
Belgrano, en cambio, atraviesa un presente mucho más sólido: está 5° con 16 puntos y viene de ganar 2-1 de local ante Estudiantes de Río Cuarto, tras dos empates consecutivos frente a Sarmiento y Huracán. El equipo llega con la confianza de quien no pierde hace varias fechas y con la ilusión de seguir escalando posiciones.
El historial entre Talleres y Belgrano
El clásico cordobés tiene una historia pareja: de 32 enfrentamientos, Belgrano ganó 8, Talleres 7 y hubo 17 empates, una diferencia mínima que confirma lo parejo que suele ser este cruce. En los duelos recientes se impuso la cautela, con varios 0-0 y empates sin goles, aunque el antecedente más reciente quedó para la visita: Belgrano se llevó el 1-0 en el Kempes en mayo pasado.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/05/2026
|Talleres vs. Belgrano
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|15/03/2026
|Belgrano vs. Talleres
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|05/10/2025
|Talleres vs. Belgrano
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|30/03/2025
|Belgrano vs. Talleres
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|06/10/2024
|Talleres vs. Belgrano
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|24/02/2024
|Belgrano vs. Talleres
|2-2
|Liga Profesional Argentina
|01/10/2023
|Talleres vs. Belgrano
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|21/05/2023
|Belgrano vs. Talleres
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|21/01/2023
|Belgrano vs. Talleres
|0-3
|Club Friendlies
|22/01/2019
|Talleres vs. Belgrano
|2-0
|Club Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Huracán vs. Aldosivi — domingo 4 de octubre, 14:45 hs
- Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs
- Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs
- Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
- Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
- Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs
En síntesis
- Talleres y Belgrano se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
- Talleres suma 8 puntos en el torneo.
- Belgrano suma 16 puntos en el torneo.