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Torneo Clausura

Talleres vs. Belgrano en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 11 del Torneo Clausura

Talleres y Belgrano se enfrentan este domingo 4 de octubre, en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Talleres Cordoba vs. Belgrano de Cordoba, Torneo Clausura
Talleres Cordoba vs. Belgrano de Cordoba, Torneo Clausura

El clásico cordobés vuelve a tener fecha: Talleres y Belgrano se miden el domingo 4 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes, con las dos historias recientes bien distintas en la tabla del Clausura.

Para Talleres es una chance de cortar la mala racha y acercarse a la mitad de tabla en su propio clásico. Belgrano, en cambio, llega con la chance de meterse en zona de arriba si suma de visitante en el Kempes.

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Horario del partido

  • Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Talleres no la está pasando bien: marcha 14° con 8 puntos en 10 partidos y acaba de caer 1-3 como visitante ante Instituto, después de un breve respiro con el triunfo 2-1 sobre Unión. La visita de Belgrano llega en el momento justo para intentar revertir el andar irregular que viene mostrando en las últimas fechas.

Belgrano, en cambio, atraviesa un presente mucho más sólido: está 5° con 16 puntos y viene de ganar 2-1 de local ante Estudiantes de Río Cuarto, tras dos empates consecutivos frente a Sarmiento y Huracán. El equipo llega con la confianza de quien no pierde hace varias fechas y con la ilusión de seguir escalando posiciones.

El historial entre Talleres y Belgrano

El clásico cordobés tiene una historia pareja: de 32 enfrentamientos, Belgrano ganó 8, Talleres 7 y hubo 17 empates, una diferencia mínima que confirma lo parejo que suele ser este cruce. En los duelos recientes se impuso la cautela, con varios 0-0 y empates sin goles, aunque el antecedente más reciente quedó para la visita: Belgrano se llevó el 1-0 en el Kempes en mayo pasado.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
09/05/2026Talleres vs. Belgrano0-1Liga Profesional Argentina
15/03/2026Belgrano vs. Talleres0-0Liga Profesional Argentina
05/10/2025Talleres vs. Belgrano0-0Liga Profesional Argentina
30/03/2025Belgrano vs. Talleres1-1Liga Profesional Argentina
06/10/2024Talleres vs. Belgrano0-0Liga Profesional Argentina
24/02/2024Belgrano vs. Talleres2-2Liga Profesional Argentina
01/10/2023Talleres vs. Belgrano0-0Liga Profesional Argentina
21/05/2023Belgrano vs. Talleres1-1Liga Profesional Argentina
21/01/2023Belgrano vs. Talleres0-3Club Friendlies
22/01/2019Talleres vs. Belgrano2-0Club Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Huracán vs. Aldosivi — domingo 4 de octubre, 14:45 hs
  • Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs
  • Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs
  • Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs
  • Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
  • Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
  • Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs

En síntesis

  • Talleres y Belgrano se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Talleres suma 8 puntos en el torneo.
  • Belgrano suma 16 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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