Así es el presente de los jugadores que llegaron a River en el mercado de pases más decepcionante de los últimos años

El 2024 de River fue sumamente extraño. Martín Demichelis comandaba al equipo luego de haber ganado la Liga Profesional 2023 y el Trofeo de Campeones del mismo año, pero los hinchas no se sentían identificados con su propuesta. En el plano local, los resultados no acompañaron en el primer semestre y la eliminación en cuartos de final ante Boca en la Copa de la Liga dejó secuelas. Por otro lado, en la Copa Libertadores hizo una gran fase de grupos y quedó primero en su grupo -compartido con Deportivo Táchira, Nacional y Libertad- con 16 puntos, producto de cinco victorias y un empate.

Luego del cierre del primer semestre, River comenzó a diagramar el segundo, en el cual tenía como objetivo central pelear por la Copa Libertadores. En dicho certamen sabía que se enfrentaría a Talleres en octavos de final. Demichelis llevó a cabo un mercado de pases realmente insólito, con incorporaciones de jugadores que no parecían tener la jerarquía para luchas por el torneo más importante del continente. El Millonario selló la repesca de Felipe Peña, además contrató a Federico Gattoni, Adam Bareiro, Jeremías Ledesma y Franco Carboni.

A fines de julio de 2024, Martín Demichelis dejó su cargo y lo reemplazó Marcelo Gallardo, que -con acciones- dejó en claro que no estaba para nada de acuerdo con el mercado de pases que había hecho su antecesor. Antes del cierre del libro dejó ir a Peña Biafore y a Franco Carboni, mientras que a los demás casi ni les dio oportunidades. Por otro lado, cerró la contratación de Bustos, Acuña y Pezzella.

¿Cómo es el presente de los jugadores que llegaron con Demichelis a mediados de 2024?

Felipe Peña Biafore jugó un puñado de partidos con Gallardo, pero al no ser incluido para los octavos de final de la Libertadores entendió que no tendría muchas oportunidades y regresó a Lanús, club en el que se encuentra en la actualidad, aunque una lesión en el hombro lo marginó de las canchas en el último tiempo.

Felipe Peña Biafore en Lanús. (Foto: Getty).

Jeremías Ledesma continúa en River y es habitual suplente de Franco Armani, salvo en algunos partidos en los que Marcelo Gallardo opta por rotar. Federico Gattoni es el otro de los refuerzos que llegaron con Demichelis que continúa en el Millonario, aunque su presente lejos está de ser el ideal: es el único jugador que se entrena apartado del plantel y es un hecho que se marchará del club cuando termine su préstamo.

Franco Carboni apenas jugó un puñado de minutos en River y fue en un partido amistoso. El lateral por izquierda se marchó tras la llegada de Gallardo y solamente estuvo un mes en el club de Núñez. Jugó en Venezia en la temporada 2024/25 y una vez finalizada la misma pasó a Empoli de la Serie B de Italia.

Franco Carboni. (Foto: Prensa River).

Adam Bareiro llegó al Millonario luego de una ardua negociación con San Lorenzo. Con Gallardo sumó minutos en pocos partidos y a comienzos de 2025 se marchó a préstamo a Al-Rayyan de Qatar, pero solamente estuvo por seis meses antes de regresar. El Muñeco le informó que no iba a ser tenido en cuenta y por eso se buscó club. Así fue que arribó a Fortaleza de Brasil, que actualmente pelea por no descender.

