Una por una: todas las polémicas de Aldosivi vs. River Plate

River visitó a Aldosivi y se llevó tres puntos del Estadio José María Minella por la última fecha del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, a pesar del triunfo, los hinchas del Millonario no quedaron conformes con el arbitraje de Bryan Ferreyra.
El encuentro estuvo plagado de jugadas polémicas de principio a fin. Patadas que podrían haber terminado en expulsión, manos en el área y un gol anulado al Tiburón. A continuación, repasá cada una de las acciones.
Dos patadas a Santiago Espíndola
EL PIBE ACTIVO EN EL ARRANQUE: Santiago Espíndola ganó la posición y Palavecino lo bajó con una dura plancha para ganarse la amarilla.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026
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¿ERA PARA MÁS? Los jugadores de River reclamaron una expulsión al Pata Castro recordando la roja de Montiel ante Boca.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026
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Mano en el área de Aldosivi no sancionada
Todo River reclamó penal por una mano dentro del área. ¿Qué te pareció?— SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026
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Gol anulado a Aldosivi por fuera de juego
SE SALVÓ EL MILLONARIO: por este offside de Vombergar, no suma el gol de Moya tras el choque entre Beltrán y Otamendi.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026
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Mano y penal de Andrés Vombergar
Por esta mano de Vombergar hay PENAL para River en Mar del Plata. ¿Qué te pareció?— SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026
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