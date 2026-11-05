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Fútbol Argentino

Una por una: todas las polémicas de Aldosivi vs. River Plate

El duelo entre el Tiburón y el Millonario en el José María Minella tuvo varias acciones controversiales.

Polémicas de Aldosivi vs. River Plate
© Foto: capturas de la transmisiónPolémicas de Aldosivi vs. River Plate

River visitó a Aldosivi y se llevó tres puntos del Estadio José María Minella por la última fecha del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, a pesar del triunfo, los hinchas del Millonario no quedaron conformes con el arbitraje de Bryan Ferreyra.

El encuentro estuvo plagado de jugadas polémicas de principio a fin. Patadas que podrían haber terminado en expulsión, manos en el área y un gol anulado al Tiburón. A continuación, repasá cada una de las acciones.

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Dos patadas a Santiago Espíndola

Mano en el área de Aldosivi no sancionada

Ver también

El gol de Lucas Beltrán ante Aldosivi para cortar su sequía en su regreso a River

Gol anulado a Aldosivi por fuera de juego

Mano y penal de Andrés Vombergar

Leandro Barraza
Leandro Barraza
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