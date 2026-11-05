El gol de Lucas Beltrán ante Aldosivi para cortar su sequía en su regreso a River

El delantero se hizo cargo de un penal y marcó la diferencia para el Millonario en un momento sensible del partido.

Por la última fecha de la etapa regular del Torneo Clausura 2026, River Plate venció este jueves a Aldosivi en Mar del Plata. En un partido cerrado, Lucas Beltrán puso el 1-0 para el Millonario a 15 minutos del final del trámite y a través de los 12 pasos.

Con la necesidad de ganar para definir de local al menos el partido de octavos de final de los Playoffs, los de Núñez arrinconaron a Aldosivi y allí se dio la jugada que le permitió la apertura del marcador.

Un tiro libre de Sebastián Driussi en la medialuna impactó en la mano de Andrés Vombergar, que estaba en la barrera. Fue en ese momento que Beltrán dio un paso al frente y se hizo cargo de la ejecución, ajustando su remate contra el palo izquierdo.

Por esta mano de Vombergar hay PENAL para River en Mar del Plata. ¿Qué te pareció?



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¡CANTALO, CANTALO, CANTALO, LUCAS! Beltrán la puso contra un palo para convertir su primer gol desde su regreso a River y el 1-0 vs. Aldosivi



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Con una molestia visible por sus gestos, Beltrán salió de la cancha inmediatamente después de su festejo para dejarle su lugar a Rafael Santos Borré. De todas formas, el tanto le sirvió para quebrar la sequía goleadora desde su regreso al club este año.

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En tiempo adicionado, River liquidó la historia a través de Ángel Correa. El campeón del mundo aprovechó un centro atrás de Francisco Ortega para mandarla al fondo de la red y estampar el 2-0 definitivo.

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