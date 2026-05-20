Una de las grandes polémicas de las últimas décadas de la Selección Argentina fue la ausencia del ídolo de Boca en Corea - Japón 2002.

Cada vez falta menos para el Mundial 2026 y las sorpresas en las listas de todos los países clasificados están a la orden del día. Siempre hay cuestionamientos, ya sea por la ausencia de algunos futbolistas como también por la presencia de otros. Marcelo Bielsa fue el entrenador de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2002, que se organizó en Corea y Japón. Sin dudas, el reclamo fue la ausencia de Juan Román Riquelme en la nómina de 23.

Con el resultado puesto y la eliminación temprana de la Selección Argentina -quedó afuera en fase de grupos- la ausencia de Juan Román Riquelme tomó mayor trascendencia. Si bien ya fue cuestionado Bielsa en la antesala del Mundial, la realidad es que los futbolistas que fueron para jugar en su posición estaban probados y fueron cracks.

Cabe destacar que cuando se conformaban listas de 23 futbolistas para los Mundiales, los entrenadores habitualmente citaban a dos jugadores por puesto, salvo en los arqueros que eran habitualmente tres. Bielsa consideró que Pablo César Aimar y Marcelo Gallardo eran más que Riquelme y por eso optó por llevarlos a ellos. Quien también podía desempeñarse en un rol similar era Juan Sebastián Verón, que por ese entonces brillaba en Europa.

Riquelme en un amistoso ante Gales en febrero de 2002. (Foto: Getty).

Claudio Vivas contó por qué Bielsa no llevó a Riquelme al Mundial 2002

En diálogo con Dupla Técnica, Claudio Vivas -que en 2002 fue ayudante de campo de Marcelo Bielsa- afirmó: “Riquelme no fue porque había otros competidores. Si ustedes recuerdan, en esa época estaba Aimar, Gallardo y Verón en diferentes niveles y cuestión de gustos, subjetividad… Román estaba en un gran nivel, pero no estaba dentro de los planes”.

Además, agregó: “Esa lista era una lista más corta que la de ahora y había una sobrepoblación en algunos lugares. Normalmente las listas se arman con dos jugadores por puesto, salvo en los arqueros que van tres. Bielsa entendió que era necesario utilizar de esas tres opciones que te acabo de mencionar por encima de Román“.

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“Román quizás lo hubiera merecido, pero había otros tres competidores que estaban en un gran nivel”, completó Claudio Vivas. Cabe destacar que Juan Román Riquelme ya estaba consolidado en la Primera de Boca, había sido pieza determinante para ganar las Libertadores de 2000 y 2001, la Intercontinental del 2000 y que a mediados de 2002 se dio su pase a Barcelona.

Bielsa camina y de fondo Claudio Vivas dialoga con Gabriel Omar Batistuta. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Marcelo Bielsa excluyó a Juan Román Riquelme del Mundial 2002 por decisión técnica.

excluyó a Juan Román Riquelme del Mundial 2002 por decisión técnica. Claudio Vivas confirmó que Aimar, Gallardo y Verón fueron priorizados antes que Riquelme.

confirmó que Aimar, Gallardo y Verón fueron priorizados antes que Riquelme. Juan Román Riquelme ya había ganado dos Copas Libertadores antes del Mundial 2002.