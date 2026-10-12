Antes de enfrentar a Boca, Alan Lescano le mandó un mensaje a Scaloni: “Uno siempre se ilusiona con la Selección Argentina”

Vasco da Gama se prepara para afrontar las semifinales de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors con la ida este martes en La Bombonera. Delante de los de Rodolfo Arruabarrena habrá varias caras conocidas y Alan Lescano es una de ellas.
El mediocampista que viene de jugar en Argentinos Juniors fue uno de los apuntados por Juan Román Riquelme en los últimos mercados de pases. Sin embargo, Lescano llegó al club carioca a mitad de este año por 9 millones de dólares por el 85% de su ficha.
En sus primeros 4 duelos con Vasco da Gama, el volante ya marcó 2 goles, ante Coritiba y Botafogo, ambos por el Brasileirao, y ahora está listo para hacer su debut por Copa Sudamericana. En medio de este gran momento, se anima a soñar con la Selección Argentina.
“Uno siempre se ilusiona con jugar en la selección. Sé que no es fácil, más en una selección como la de hoy. Hay niveles muy altos, con grandes jugadores. La ilusión siempre va a estar”, explicó en diálogo con DSports.
Y continuó, enviándole un mensaje a Lionel Scaloni, que deberá analizar su rendimiento en Brasil: “No hay nada más lindo que representar al país. Tomarlo con calma. Saber que hay que tener paciencia y si llega, que sea lo que Dios quiera”.
Los goles de Lescano en Vasco da Gama
GOL DO VASCO— Futeboleiros (@Futteboleiroos) September 20, 2026
Vasco 3×0 Coritiba
⚽️ Alan Lescano – Pênalti
🏆 Brasileirão Série A | 28° Rodada
🏟️ São Januário
📺 @PrimeVideoBR pic.twitter.com/7oBKDXxLXj
Botafogo 0x1 Vasco— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 7, 2026
⚽️ Alan Lescano
🥾 Bruno Duarte
🏆 Brasileirão | 29ª rodada pic.twitter.com/QOo5QnTZOZ
Datos clave
- Alan Lescano llegó a Vasco da Gama por 9 millones de dólares.
- Vasco da Gama y Boca juegan este martes por la Copa Sudamericana.
- 2 goles en 4 partidos suma el mediocampista en el equipo brasileño.