Prestianni: “Le dije a Otamendi que me guarde una camiseta de River”

El atacante formado en Vélez se desempeña en Benfica y en más de una oportunidad sonó como una posibilidad para el Millonario.

Gianluca Prestianni es una de las tantas joyas que se formaron en la cantera de Vélez. Allí también dio sus primeros pasos en Primera y para comienzos de 2024 emigró a Benfica, que desembolsó 9 millones de euros por el 85% de su pase. El pibe de 20 años, dueño de un talento digno de destacar, en más de una oportunidad estuvo en el radar de River, pero nunca se llegó a avanzar porque el conjunto portugués no tiene intenciones de cederlo.

Tras ser convocado a la Selección Argentina para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, Prestianni llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y fue interceptado por la prensa. Al ser consultado por su relación de amistad con Nicolás Otamendi, el atacante formado en Vélez dijo: “Obviamente cada vez que puedo lo miro”.

Además, agregó: “El otro día le hablé a Otamendi y le dije que me guarde una camiseta. Espero verlo pronto, me pone muy feliz que cumplió el sueño de jugar en River”. Por otro lado, le consultaron sobre los rumores que lo ubicaron cerca de club de Núñez y dijo: “Hoy estoy feliz en Europa, soy muy chico y tengo que aprovechar y más adelante uno no sabe lo que puede pasar”.

Nicolás Otamendi. (Foto: Getty).

La última función de Otamendi con la Selección

Lionel Scaloni citó a Nicolás Otamendi, pero solamente para el amistoso a disputarse en el Estadio Monumental ante Benín en lo que será el último encuentro oficial del marcador central con la camiseta de la Selección Argentina. También será la última función de Lionel Andrés Messi.

¿Cuándo juega Argentina los amistosos de la fecha FIFA?

30/09 – Argentina vs. Bolivia | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba

03/10 – Argentina vs. Burkina Faso | Estadio Monumental, Buenos Aires

06/10 – Argentina vs. Benín | Estadio Monumental, Buenos Aires

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