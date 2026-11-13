Cómo ver en vivo y online Colo Colo vs. Racing por un amistoso internacional en Chile

Todos los detalles relacionados a la televización del amistoso que se jugará en Concepción entre el Cacique y la Academia.

Colo Colo recibe a Racing este viernes desde las 19 horas en Chile, más precisamente en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, en un amistoso internacional, denominado, Desafío Internacional, entre dos de los clubes más importantes de Sudamérica.

Los de Avellaneda, ya fuera de todo en el Clausura, disputarán este amistoso para no perder rodaje, pese a que ya no cuenta con partidos oficiales en lo que resta del 2026.

El equipo chileno, en cambio, viene de ser campeón en su país de la mano del “Tano” Ortíz como entrenador y buscará seguir con este andar positivo incluso en un amistoso.

El partido únicamente se podrá ver, desde las 19:00, mediante Disney+ Premium en Argentina, Chile y el resto de Sudamérica.

¡𝐇𝐎𝐘 𝐉𝐔𝐄𝐆𝐀 𝐂𝐎𝐋𝐎-𝐂𝐎𝐋𝐎!



🆚 Racing Club de Argentina

🕖 19:00 horas

🏟️ Estadio Ester Roa Rebolledo

⚽️ Desafío Internacional



Presentado por @DIRECTVLA pic.twitter.com/XyXgEsIpnQ — Colo-Colo (@ColoColo) November 13, 2026

Las alineaciones de Colo Colo y Racing

Colo Colo: Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Sebastián Vega, Lautaro Pastrán; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Gedeón Díaz. DT: Fernando Ortiz.

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Racing: Facundo Cambeses; Juan Barinaga, Matías Pérez, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Leonel Pérez; Ulises Ortegoza, Adrián Fernández, Lautaro Díaz; Francisco Fraga y Elías Torres. DT: Sebastián Romero.