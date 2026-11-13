Colo Colo recibe a Racing este viernes desde las 19 horas en Chile, más precisamente en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. Los de Avellaneda, ya fuera de todo en el Clausura buscan una victoria traiga un poco de paz en este complejo momento.
Los de Sebastián Romero tuvieron un semestre para el olvido. En la Zona B del Torneo Clausura, los de Avellaneda terminaron en la decimotercera posición, con apenas 15 puntos, 7 menos que Huracán, el octavo clasificado del grupo. Milito evalúa quién será el entrenador en 2027, mientras tanto la Academia se mide a Colo Colo en un amistoso con Chirola Romero en el banco.
Las alineaciones de Colo Colo y Racing
Colo colo: Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Sebastián Vega, Lautaro Pastrán; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Gedeón Díaz. DT: Fernando Ortiz.
Racing: Facundo Cambeses; Juan Barinaga, Matías Pérez, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Leonel Pérez; Ulises Ortegoza, Adrián Fernández, Lautaro Díaz; Francisco Fraga y Elías Torres. DT: Sebastián Romero.
Facundo Cambeses, arquero de Racing. (Foto: Prensa Racing).