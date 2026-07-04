Antes del inicio del encuentro entre Cabo Verde y la Albiceleste, el papá del héroe caboverdiano sorprendió a todos en Miami.

Vozinha dejó en claro que, a diferencia de Tim Payne, no solamente es un fenómeno de redes. El arquero de Cabo Verde tuvo actuaciones extraordinarias en los cuatro partidos que su selección disputó en el Mundial 2026 y se ganó el respeto y admiración de sus rivales y también de los amantes del fútbol.

El pasado viernes, la Selección de Cabo Verde quedó eliminada del Mundial en 16avos de final luego de caer por 3 a 2 ante Argentina en Miami. El encuentro fue parejo y se definió en tiempo extra. Pese a quedar afuera, el mundo del fútbol le mostró respeto al combinado caboverdiano.

Quien protagonizó un gran momento antes del encuentro ante Argentina fue el padre de Vozinha, la gran figura de Cabo Verde. Un medio caboverdiano entrevistaba a hinchas dentro del estadio antes del inicio del encuentro y un señor se detuvo para dar su testimonio. Lo que nadie sabía era que se trataba del papá del arquero sensación.

La entrevista al padre de Vozinha

En diálogo con la prensa, el padre de Vozinha dijo: “Confiado en que Cabo Verde va a tener un gran resultado. Para nosotros cualquier resultado es satisfactorio, pero creo que vamos a empatar y lo ganamos en penales”. El periodista le consulta su cree que Vozinha va a atajar algún penal y su respuesta sorprendió a todos: “Yo creo que sí y él también cree que va a pasar. Yo soy su padre“.

Inmediatamente, el periodista se quedó sorprendido y le preguntó: “¿Sos el padre de Vozinha? ¿De verdad?”. Del otro lado llegó la respuesta: “Justamente. Yo no estoy de broma, hablo en serio. Todo Cabe Verde está orgulloso de él y yo más que cualquier otra persona”.

Estaban entrevistando a un aficionado de Cabo Verde a la salida del estadio y resulta que era el padre de Vozinha pic.twitter.com/7TZhiF0R6a — ceciarmy (@ceciarmy) July 4, 2026

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Emotivo mensaje de Vozinha en las redes

“TANTAS EMOCIONES, PERO TODO LO QUE PUEDO DECIR ES: GRATITUD. Antes que nada, estoy verdaderamente agradecido y honrado de haber formado parte de este increíble viaje. Quiero agradecer a todos los que estuvieron involucrados, de cerca o de lejos: A los jugadores, al equipo técnico y a toda la delegación. El tiempo que pasamos juntos fue inolvidable, y esos momentos se quedarán con nosotros para siempre.

GRACIAS al pueblo de Cabo Verde y a todos los que nos apoyaron por donde pasamos. Recibimos tanto cariño, y fue un privilegio representar a mi país, mis raíces y mi familia. Pueden estar seguros de que dimos todo lo que teníamos. Dejamos el cuerpo y el alma en el campo para honrar esta camiseta y poner a Cabo Verde en el lugar que le corresponde. Nos dieron solo un 1% de probabilidad, y nosotros demostramos de qué somos capaces con ese 1%.

Impresionante atajada de Vozinha a Messi. (Foto: Getty).

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Abrimos la puerta para las futuras generaciones, y espero que volvamos aún más fuertes para conquistar nuevos logros. Hoy, aquellos que no conocían Cabo Verde ya saben dónde está y quién es el pueblo caboverdiano. Mostramos nuestro talento, nuestra resiliencia y la alegría que nos define.

Por último, pero ciertamente no menos importante, no puedo terminar sin dejar un mensaje especial para los pilares de mi vida: A mi familia —a mi esposa, a mis padres, a mis hermanos y a toda mi familia— gracias por todo el apoyo que me dan. Esta vida y esta carrera están construidas sobre los sacrificios que hicimos juntos. Compartimos momentos inolvidables que se quedarán para siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones.

A mis hijos, espero haberlos dejado orgullosos. Todo lo que hago es por ustedes, y continuaré dando todo de mí para que, un día, yo esté en las gradas, riendo y llorando de orgullo mientras ustedes estén en el campo haciendo historia. Esto no es el fin. Es solo el comienzo. GRACIAS POR TODO. ¡CABO VERDE AL TOPE!“.

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