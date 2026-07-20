Emotivo mensaje de Gallardo a Scaloni y la Selección Argentina: “Representación”

Tras su salida de River, a fines de febrero de 2026, Marcelo Gallardo se tomó unos meses para descansar y disfrutar de la familia. El Muñeco sorprendió a todos al sumarse a la cobertura del Mundial para ESPN. Participó de las transmisiones de varios partidos, de algunos programas de streaming y reapareció en la final para enviarle un emotivo mensaje a Lionel Scaloni luego de la derrota de Argentina ante España.

El Muñeco afirmó: “Personalmente agradecerle a él, su cuerpo técnico y a todos los jugadores por todo, por la representación. Ya lo he dicho varias veces, pero no voy a dejar de decirlo. Hay que tener mucha calidad, es lo que valoro y rescato de todo el proceso de Scaloni. Su claridad conceptual, el equilibrio emocional para transmitir”.

Además, agregó: “Me siento muy representado en ese relato de él y su cuerpo técnico, de cómo han ido contando la historia más allá de estar viviéndola. Es muy difícil eso. Me he sentido muy identificado. Cabeza en alto y gracias, gracias por todo lo que le han dado al pueblo argentino”.

❤️‍🩹🇦🇷 “Agradecerle a Scaloni, a su cuerpo técnico y todos los jugadores por todo, por la representación. No voy a dejar de decirlo, me he sentido muy identificado. Cabeza en alto y gracias por todo lo que le han dado al pueblo argentino” – Marcelo Gallardopic.twitter.com/zZDKuHmFAw — PaseClave (@paseclave__) July 19, 2026

Scaloni puso en duda su continuidad

Una vez que terminó la final del Mundial, Lionel Scaloni dijo: “Tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y veré. Siento la necesidad, no sé si se podrá hacer algo tan grande como esto y a lo mejor habrá que hablarlo. Al presidente le agradezco por darme esta oportunidad, es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo“.

“Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Me duele en el alma, lo siento. Tengo contrato hasta diciembre y después seguramente corte. Lo tengo que hablar con el presidente todavía. Veremos, hasta diciembre estaré“, completó Scaloni.

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