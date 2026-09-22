Teófilo Gutiérrez anunció su retiro como futbolista profesional: “No es fácil decir adiós”

El exfutbolista de River le puso fecha de cierre a su carrera y anunció cuándo será el partido despedida.

A los 41 años, Teófilo Gutiérrez está preparado para finalizar su carrera como futbolista profesional. El delantero colombiano supo dejar huella en los clubes que representó y, en el tramo final de su aventura, afronta los últimos objetivos con su amado Junior.

A través de una entrevista, Teo confirmó que colgará los botines en diciembre, poniéndole punto final a una exitosa carrera que desarrolló dentro y fuera de su país. Además, ya organiza una despedida a lo grande en Barranquilla para el cierre del año.

“No es fácil decir adiós. Todas las noches lo vengo meditando. No es fácil, pero siempre hay un punto final. Agradecimiento a Dios. A mi familia, que siempre ha estado en esos momentos difíciles. Sobre todo, agradecer a esos jugadores que me hicieron cada vez más completo”, explicó el atacante a ESPN.

Y siguió: “A esos compañeros que me hicieron reír. A esos compañeros que me hicieron ganar títulos importantes. A cada entrenador que me hizo ver los detalles que otros no veían. A cada uno de ellos, desde pequeño. Ojalá puedan estar todos en mi despedida, van a estar invitados”.

"NO ES FÁCIL DECIR ADIÓS"#SportsCenter Teo Gutiérrez anunció su retiro para diciembre y remarcó la importancia de tener compañeros y entrenadores que forjaron su carrera.



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“Ahora, con Junior hasta lo último, hasta donde nos toque. Poder revertir todo esto para poder ganar el tricampeonato, si Dios permite. Ya somos bicampeones”, comentó sobre lo que viene con el elenco de Barranquilla.

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La carrera de Teófilo Gutiérrez

El delantero de 41 años ganó 17 títulos en su carrera con 6 camisetas diferentes: Trabzonspor, Cruz Azul, River Plate, Sporting de Lisboa, Junior y Deportivo Cali. Anotó 231 goles en 720 compromisos y gritó otros 19 con la Selección Colombia en casi una década representando a su país.

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